【新品推介】蘭桂坊邂逅Jessica脫毒成功？　Agent L化身「Agent.毒L」擔正演出

▲ 「Agent L.」曹梓冲和網絡女神陳苡臻（Jessica）一起拍攝宣傳片。（大會提供）

譚仔三哥米線於7月在中環蘭桂坊開旗艦店，推出限定米線及串燒小食，現更正式提供酒精飲品。

食店特意找來「Agent L.」曹梓冲和網絡女神陳苡臻（Jessica）一起拍攝宣傳片。

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Agent L.化身「Agent.毒L」，任務要去蘭桂坊找另一半，而「毒L」女郎就由網絡女神陳苡臻（Jessica）擔當。

宣傳片以喜愛夜蒲的蘭桂坊景點開始，Agent. L以一貫黑色特務裝備加戴黑超造型殺入蘭桂坊，邂逅以紅色tube dress上陣的索女Jessica，他就主動請對方飲酒，而Jessica建議Agent L.去食店。

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片中Jessica更以「姐姐話」夾雜中英文示意要帶Agent L.去「Samgor」，而Agent L.見Pick up計劃完成，就大說他的金句：「SECURED」。

來到食店，Agent L.的毒男夢升溫，幻想追到Jessica後與她及譚仔三姐齊伴舞畫面，更讚自己是專業特務及魅力沒法檔，不過，原來一齊都是幻想情節，更揚言尚未成功脫毒。片中最後還有彩蛋部份，一探各位譚仔三哥姐姐放工後有甚麼搞作，非常有趣。

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參考《喜劇之王》

整條影片充滿爆笑喜感，對於今次幫三哥拍攝宣傳片，Agnet L.擔正做主角，他表示：「條片雖然不太長，但劇本除了平時講的『SECURED!』外，還有不少對白，又有內心戲，當中又要忍笑，是我最弱的一環，心情好緊張。」

他透露拍攝前參考了周星馳《喜劇之王》內的綠葉演繹方式：「盡量做到史坦尼斯拉夫斯基中的《演員的自我修養》提到做演員的內涵，不過做毒L這個角色我是有信心的，因為身邊朋友說我已是入型入格的毒男，做回自己便可以，但最難忍笑位就是要與幾位三哥姐姐跳舞。」

除了Agent L.要忍笑外，Jessica也有同感：「要在短片中入戲覺得Agent L.好有型靚仔，都好有難度，要將他幻想成為《職業特工隊》的Tom Cruise，會易一點入戲，尤其聽到他說自己魅力沒法擋時，真的會爆笑，我覺得他很有做喜劇的潛質。」

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