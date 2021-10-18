【美食速報】將軍澳海濱新開玩味餐酒館　必試油酥鴨創意窩夫+特色雞尾酒【附開幕優惠】

▲ 意大利芝士蛋糕窩夫 $128（圖片由餐廳提供）

坐落於將軍澳海濱全新住宅區的中心地帶的Griddy's主打各式創意鹹甜自家窩夫菜式，亦推出多款特色雞尾酒，成為與朋友相聚的打卡新熱點。另外，餐廳推出一系列的開幕優惠，送出水牛城雞翼、油酥鴨窩夫等美食。

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鹹甜窩夫

餐單由擁有22年西廚及餐廳行政經驗，曾在香港五星級酒店法國餐廳及米芝蓮二星餐廳擔任廚師的 Chef Max 精心設計出特色鹹甜窩夫及一系列美食。

鹹窩夫就加入迷迭香、百里香、海鹽和紅蔥頭絲，好像意式香草麵包Focaccia一樣，適合配搭西式美食，如招牌法式「油酥鴨窩夫」、「『蟹』逅窩夫」、「牛皇窩夫漢堡」和「炸雞窩夫」，打破港人對窩夫的既有慨念，心機和創意十足！

甜窩夫參考比利時 Liège烈日窩夫的造法，廚師每天搓麵包麵團，發酵約1小時後加入酵母及珍珠糖，在烘烤時表面會變成焦糖，形成豐厚而外脆內鬆化的口感。

招牌菜式

為大家推介幾款招牌菜式！當中的油酥鴨窩夫用原隻法式慢煮鴨腿以傳統鹽醃油封製法，低溫烘烤而成，油脂可把肉密封，隔絕與空氣的接觸，鴨肉豐富多汁，配火箭菜、無花果、蜜糖紅菜頭醬和窩夫，味道濃郁而不膩，鹹中帶甜。

而意大利芝士蛋糕窩夫配Kahlua咖啡酒的烈⽇窩夫及泡沫咖啡雪糕，口感豐富。

此外，Griddy’s 也自家設計一系列精緻雞尾酒，採用傳統和創新的調製方式，滿足不同味蕾和喜好，其中包括可搭配 Griddy’s 甜味和鹹味窩夫、酒體輕盈、風味和梅酒相似的「Waffling 我有話兒」及充滿蘋果木煙燻風味的利口酒「Pernod Fashion 知我咩料」。

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開幕優惠

為慶祝 Griddy’s Grand Opening，餐廰將推出「新張$1瘋狂優惠周」推廣期內凡惠顧晚市，加$1即可換以下指定食物/ 餐飲：

10月18日Tiramisu Waffle 意大利芝士蛋糕窩夫一客 （原價 $128，限量10客，每枱限量換一客）

10月19日 油酥鴨窩夫 （原價 $168，限量10客，每枱限量一客）

10月20日 水牛城雞翼小食一客 （原價 $88，限量10客， 每枱限量一客)

10月21日 Mojito一杯 ( 原價 $78，限量20杯，每人最多換一杯)

10月22日 意大利氣泡酒一杯 (原價 $78；限量20杯， 每人最多換一杯)

餐廳資料

營業時間：週一至週日12：00 - 22：00

查詢：2321 0299

地址：將軍澳唐俊街 28 號 海天晉匯地下 G05 號舖（將軍澳站 A1 出⼝步⾏約 7 分鐘；Don Don Donki 步⾏約 2 分鐘）

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責任編輯：王芷瑩