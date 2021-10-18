【母乳之路】產後親餵母乳B女獨愛一邊　新手媽慘變大細胸勇於展示真實

▲ 一名新手媽媽產後親餵母乳，因女兒只吸吮一邊乳房，令她的左右胸部大小不一。

有媽媽產後選擇餵哺母乳，但母乳之路難行，未必事事順利。近日美國一名網紅、模特兒兼新手媽媽拍片分享，她產後親餵母乳，可是女兒卻總是只吸吮一邊乳房，長久下來，令她的左右胸部大小不一。她在影片中勇於展示真實，希望提醒媽媽們餵哺母乳時，留意兩邊交替，以免出現大細胸。

長期用一邊乳房餵奶

據英國《太陽報》報道，來自美國賓夕凡尼亞州的網紅Abbie Herbert育有5個月大的女兒Poppy，她日前於TikTok影片講述餵哺母乳遇上的一個煩惱。Abbie指女兒很喜歡吃母乳，不過BB女在這方面卻非常挑剔，獨愛吸吮媽媽的右邊乳房。

這位新手媽媽覺得既然女兒喜歡，就由得她好了，每次都用一邊乳房餵哺母乳。不過，久而久之出現問題，Abbie發現自己胸部大小不一樣，一邊明顯較大。她笑說有人忘了提醒她，讓寶寶只吸吮一邊乳房會發生何事。

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造成左右胸大小不一

Abbie在影片中表示，自己一邊乳房硬得像一塊石頭，由於以這邊餵哺母乳愈來愈多，自然產生的乳汁就愈多，谷奶脹痛的機會亦愈大。她不禁苦問︰

這正常嗎？這會回去嗎？

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每日當她最後一次餵哺母乳後，她的胸部會漸漸恢復正常，但12小時後，當Popper起床再飲奶時，她的胸部又一次不平衡，難免讓她感到沮喪。她決定嘗試交替用兩邊乳房餵哺母乳，希望逐步改善情況。

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責任編輯：王明芳