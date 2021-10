【月光光殺清光】原班人馬再度回歸　奪美國週未開畫票房冠軍

▲ 《月光光殺清光》

原班人馬再度回歸炮製的新作《月光光殺清光》(Halloween Kills),是3年前《月光光心慌慌》的第二部曲,上星期於美國上映,即備受粉絲和影迷追捧,開畫周末勁收5千萬美元。

該片成為美國週末票房冠軍外,擊敗今年多部驚慄猛片如《無聲絕境II》(A Quiet Place Part II)、《詭屋驚凶實錄3》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)、《國定殺戳日:無限狂屠》(The Forever Purge)外,就連一衆年度千萬巨片《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)、《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)、《爆機自由仁》(Free Guy)、《黑白魔后》(Cruella)等也敗於月《月光光殺清光》手中。

《月光光殺清光》講一心保護女兒及孫女的蘿莉史特勞(珍美李寇蒂斯飾),滿以為已把面具殺手米高麥爾置諸死地,逃離了魔掌,但夢魘原來還未結束,對方暗中從機關中脫身,並再次出動血洗萬聖節。

身負重傷的蘿莉,繼續誓死對抗;她的無畏無懼,更激發了其他倖存者不再坐以待斃,聯手反守為攻,向恐怖殺人狂宣戰。

