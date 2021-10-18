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【月光光殺清光】原班人馬再度回歸　奪美國週未開畫票房冠軍

娛樂 18:00 2021/10/18

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《月光光殺清光》

原班人馬再度回歸炮製的新作《月光光殺清光》（Halloween Kills），是3年前《月光光心慌慌》的第二部曲，上星期於美國上映，即備受粉絲和影迷追捧，開畫周末勁收5千萬美元。

該片成為美國週末票房冠軍外，擊敗今年多部驚慄猛片如《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）、《詭屋驚凶實錄3》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）、《國定殺戳日：無限狂屠》（The Forever Purge）外，就連一衆年度千萬巨片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）、《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）、《爆機自由仁》（Free Guy）、《黑白魔后》（Cruella）等也敗於月《月光光殺清光》手中。

《月光光殺清光》講一心保護女兒及孫女的蘿莉史特勞（珍美李寇蒂斯飾），滿以為已把面具殺手米高麥爾置諸死地，逃離了魔掌，但夢魘原來還未結束，對方暗中從機關中脫身，並再次出動血洗萬聖節。

身負重傷的蘿莉，繼續誓死對抗；她的無畏無懼，更激發了其他倖存者不再坐以待斃，聯手反守為攻，向恐怖殺人狂宣戰。

最新影片：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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