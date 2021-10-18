【跳水新星】奧運跳水金牌全紅嬋推掉所有廣告　農村父母有骨氣種果樹養活一家7口

▲ 全紅嬋拒接廣告，盼專注跳水練習。

中國跳水選手全紅嬋以14歲之齡出戰東京奧運，奪得女子10米高台跳水金牌，被譽為「跳水天才」。她成名後收到不少廣告商邀約代言，卻不想「搵快錢」，竟推掉所有廣告，其父母表示「不想消費女兒的榮耀」，拒收外界捐款及禮物，繼續回農村種果樹，養活一家7口。

父母務農養家

全紅嬋在東奧奪金後成為廣告商寵兒，她的名字更被人註冊多達15次。不過她對接廣告沒太大興趣，希望專注訓練。由於全紅嬋未成年，國家跳水隊對她多加保護：

她是罕見的跳水天才，如果現在被各種商業活動阻礙，可能很快如流星隕落，不再閃耀。

家人支持全紅嬋專注訓練，過往有企業贈送20萬人民幣（約24萬港幣）、商鋪及房屋給他們，都被爸爸全文茂拒絕。父母甚有骨氣，表示「不想消費女兒的榮耀」，寧願繼續在農村踏實地耕種養家。

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弟妹盼一同征戰奧運

全紅嬋在家中排行第三，對上有一兄一姊，對下有一弟一妹。現年20歲的大哥全進華為妹妹的成績感到驕傲，指她未來還有一段長路要走，「現在只是她的起點」。家中除了全紅嬋之外，其12歲妹妹全紅桃、10歲弟弟全進鵬也是跳水好手，兩人跟隨姊姊的啟蒙老師郭藝學習。

弟妹年紀小小有「奧運夢」，全紅桃及全進鵬向姊姊請教「零水花」秘技，「姊姊會教我做動作時腳怎樣蹬直，怎樣壓水花，手不要那樣做」。不過全紅桃現時身高接近1.6米，身材較為健碩，不利在高台發揮，或往彈板項目發展。三姊弟勤練跳水，未來或能一同參與奧運。

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責任編輯︰王明芳