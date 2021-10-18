【涉嫌行賄】廉署起訴一名關愛基金申請人　涉行賄關愛基金秘書處職員

▲ 廉政公署今日落案起訴一名關愛基金申請人。（資料圖片）

廉政公署早前接獲關愛基金秘書處轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，今日（18日）落案起訴一名關愛基金申請人，控告他涉嫌行賄關愛基金秘書處職員以協助其申請。被告已獲廉署准予保釋，以待星期三（20日）在九龍城裁判法院答辯。

案情指，被告楊基鋼（62歲），案發時是關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃的申請人。民政事務局轄下的關愛基金秘書處負責管理該計劃，向低收入家庭提供一次過1萬元津貼，協助他們適應和融入社區。關愛基金秘書處另聘用了職業介紹所，由其職員負責處理計劃的申請事宜。申請人須提供個人資料，以及其他相關證明文件。如申請資料不全，關愛基金秘書處職員會要求申請人以郵寄或傳真方式補交資料。

控罪指，被告涉嫌於2020年12月9日至10日期間，無合法權限或合理辯解而向關愛基金秘書處職員提供現金500元，作為協助他申請該計劃的津貼的誘因或報酬。廉署調查發現，被告於2020年10月提交的申請表資料不全。關愛基金秘書處其後接獲有關被告申請的郵寄補交資料，信封內載有一張500元鈔票。

廉政公署提醒，市民切勿以身試法，以行賄手段獲取公共服務。如某項公共服務涉及收費，有關當局會以公開方式向申請人清楚說明應付費用及繳交方法。申請人如提供額外手續費或「打賞」，將會違反法例。



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記者：黃穎津