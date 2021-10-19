【遺憾一生】爸爸與1歲半兒玩舉高高遊戲不慎失手　幼兒後腦著地腦出血恐成植物人

▲ 爸爸與1歲半兒玩舉高高遊戲不慎失手，兒子恐怕變植物人。

父母跟小孩玩樂時要注意安全，以免樂極生悲。日前發生了一宗父親與一歲半兒子玩「舉高高」遊戲時，不慎失手而導致兒子後腦著地，腦部嚴重損傷。醫生表示男童情況嚴重，即使醒來也很大機會影響智商，甚至變成植物人。

據《網易》報導，河南商丘一名姓董的父親，與妻子育有3名子女，一家人幸福美滿。在事發10月10日當天，董先生開心地與他的一歲半兒子玩耍，發現孩子對頭頂上的燈很好奇，於是就與兒子玩「舉高高」遊戲，把兒子拋起再從空中接住。

怎料，董先生在玩的過程中不慎失手，不但未有接住兒子，兒子更直接墮落家中地面，先是後腦著地，其後兒子發出哭聲，並渾身癱軟，董先生與妻子立即將兒子送院救治，至今仍在深切治療部留醫。

經檢查後，醫生指男童腦部嚴重出血，頭顱內有一半都呈黑色，由於損傷的面積很大，而且受傷的位置十分關鍵，即將可以渡過危險期，情況也不樂觀。「現在醒不了，要是能醒的話，不是傻子就是植物人。」醫生表示，男童目前只能保守治療，危險期在一周左右，自主呼吸黃金時期亦是一周，如若男童危險期過後不能恢復自主呼吸，「誰也救不了他」。

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我一輩子都過不去這個坎，這一輩子都不會原諒我自己。

一失手成千古恨，董先生對此表示極之後悔，一次的失手成了一生的遺憾。出事至今，董先生的兒子仍在接受治療中，董先生也特別自責及內疚，更表示不會放棄兒子。

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「舉高高」遊戲雖然是一個簡單的互動遊戲，但殺傷力是大，因「舉高高」的遊戲而發生意外，其實不止一次。在2018年，東莞8個月大的女嬰被15歲親戚「舉高高」玩耍時，不慎撞到屋頂風扇，導致重型顱腦損傷死亡；2019年，珠海一名3歲女童在玩「舉高高」時，忘記了頭頂旋轉的吊扇，孩子被電扇削頭，鮮血直流；2020年山東一位爸爸在和一歲三個月大的兒子玩「舉高高」時，不慎失手，兒子摔倒在地，導致顱骨當場粉碎性骨折。

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責任編輯︰王明芳