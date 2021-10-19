【Rolex手錶】金錶成熱潮升值潛力強　勞力士專家推介保值舊裝「金勞」

▲ 勞力士專家Ivan Sir表示，舊裝金錶今年大受歡迎，繼而掀起炒風，想知有何保值舊裝「金勞」，快看專家教路。

想買錶保值甚至寄望升值有所回報？玩錶的朋友都知道總離不開幾個品牌，勞力士自然是其中的首選。由於大多舊裝勞力士都已經停產，而且充滿故事性，因此身價甚至比新錶還要矜貴，有些型號的升值潛力更是驚人。

專門出售舊裝勞力士的Ivan Watches近日搬新舖，除了新店裝潢煥然一新之外，店內擺放的腕錶風格亦似乎跟之前大為不同，整個飾櫃放滿金錶，搶眼非常，原來舊裝金錶今年大受歡迎，繼而掀起炒風。

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Ivan Watches的主理人兼舊裝勞力士專家Ivan Sir，就為大家分析一下未來值得入手的舊裝錶。

Ivan Sir表示，以往勞力士以運動錶最受歡迎，尤其Daytona，但過去兩、三年舊裝運動錶的價格開始沒太大上落，大概因為Paul Newman那枚精鋼Daytona的拍賣價去到高點（1.38億），市場仍在消化，因而帶動了勞力士的新裝Daytona金錶被炒得很熱。

愈來愈多人留意貴金屬錶，加上金錶的錶面有很多元化，有不同顏色，如新推出的Day-Date有放射綠面及橄欖綠面，兩款的炒價都相當不錯，又例如新款的貴金屬隕石面Daytona被炒貴了一倍以上。

由於這兩年很流行運動金錶，所以Ivan Sir看好未來一、兩年仍會受追捧。

新款的金錶當然貴，炒價可以去到30至40萬，但如你買已停產的舊裝金錶，入門價只是10多萬，其實跟熱炒鋼版運動錶的炒價差不多，好像熱門的GMT-Master II及綠圈潛水Submariner都被炒高一倍，約16萬至18萬、19萬不等，大家就覺得以相同價錢買一枚金錶更划算。

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從前大家總覺得金錶老氣過時，但當時裝界都流行穿金戴銀，金錶已經成為潮流指標，而且並非男士專利，碧咸嫂就是一個好例子，近期她經常佩戴Patek Philippe的黃金Nautilus，配起一身時尚打扮絕無半分違和感。Ivan Sir補充︰

勞力士70年代開始推出金錶，當時採用膠面，有Datejust Ref.1601及Day-Date Ref.1803，中東Stella面較著名，帶點如琺瑯的令身效果，但只推出了數年便停產，因此現在拍賣非常好價，狀態好的話價值大約50至60萬。全金錶即金面加金鏈帶未必人人接受到，所以黑瑪瑙面盤較受歡迎，黑襯金感覺很cool亦易接受，因此升值能力比其他寶石面高。

▲ Ivan Sir表示，碧咸嫂就是一個好例子，近期她經常佩戴Patek Philippe的黃金Nautilus，配起一身時尚打扮絕無半分違和感。（IG圖片）

大家想買錶保值的話，應該知道如何入手了。

地址︰中環威靈頓街39號六基大廈13樓1301室（6699 1581）

記者︰梁靜詩