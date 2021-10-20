【思念之情】拜山團助孤寡老弱人士登高祭祖　77歲獨居婆婆祭亡夫：一個人嚟唔到

▲ 聖公會聖匠堂長者地區中心「護慰天使」舉辦了一場「拜山團」活動，幫助孤寡老弱人士登高祭祖。

重陽節剛過，不少孝子賢孫會登高祭祖，一解對離世親屬的思念之情。然而，有部分人士礙於身體狀況，甚或自身年事已高，在沒有親屬陪同下，難以獨自前往祭拜。聖公會聖匠堂長者地區中心「護慰天使」上月底（9月28日）就舉辦了一場「拜山團」活動，由職員及義工帶領11名參加者，來到屯門曾咀靈灰安置所，以及和合石墳場進行拜祭。

77歲的鄒慧薇（慧薇）是其中一位參加者，慧薇的丈夫在10年前因前列腺癌病逝，而今次拜山活動，她就是為了去和合石拜祭亡夫。

▲ 慧薇跟隨「護慰天使」職員及義工，來到和合石拜祭亡夫。（林綺虹攝）

慧薇憶述，自己是在20歲那年結婚，當時老公是大學生，而她是一名中學生，二人在活動上認識，繼而情投意合，結為連理。婚後夫妻生活融洽，慧薇形容老公「能文能武」，年輕時從事會計工作，十分顧家，是一名好老公，也是一名好爸爸：

以前打完麻雀，他就會買餸煲湯煮飯給我吃，現在（我）甚麼都不懂得做。要牢牢記住佢。始終他對我好，一定要這樣對他。

▲ 慧薇與丈夫感情深厚，相當恩愛。（受訪者提供）

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老公仍在生時，二人相當恩愛，會以「燊燊」、「薇薇」來互相稱呼，退休後亦經常孖公仔做義工、出席活動。直到老公確診前列腺癌，但因諱疾忌醫而令健康每況愈下，在經歷了7年時間治療，最終仍不敵癌魔辭世，鶼鰈情深的夫婦失去另一半，慧薇坦言難以適從：

頭一年很抑鬱，好像發瘋般，不懂哭泣。（以前）甚麼都依賴他，第二世都不知道找不找到他。

老公的龕位設在和合石墳場，是由慧薇選擇。拜山活動當天，慧薇表示十分感恩，很感謝活動籌辦者，以及職員義工幫忙：

平時獨自一個，一定無法前來，要依靠仔女（帶領）。一定要搭車過來，而從落車位置走到這裡，也要步行近20分鐘。

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而除了慧薇之外，拜山團中亦不乏行動不便的長者，出入需依靠輪椅代步。活動義工之一的Angel受訪表示，許多長者礙於客觀條件，未能親自來拜祭先人，今次活動能幫助他們完成心願，是相當有意義：

對長者或上一輩人來說，祭祖、拜祭先人其實是很傳統的思念活動，有時他們做不到，就會有遺憾及牽掛。今次活動完成後，都收到一些長者回應，表示許多年沒有上來，或者因為身體情形來不到，今次來到都很開心。聽到他們有這個感受，其實我們都覺得這次活動相當有意義。

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記者：陳昊淋