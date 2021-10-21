【辣王傳】阿Dee娟姐嚐盡辣味人生　何啟華擁抱傷心練美娟不向後望

由ERROR成員何啟華（Dee）任主持，再配搭一眾「辣妹教練」練美娟、陳海寧、陳嘉倩、鄭伊琪（浩南）、「辣妹助教」林梓程（Fion）、甄茵、康錦媚（Mavis）、張綺娜（Nana）的ViuTV節目《辣王傳》，每集都四出挑戰各式各樣的辣味食物。

阿Dee和娟姐練美娟齊齊接受TOPick專訪，一同回顧「人生最辣」的經歷，並分享如何跨過低潮期。

【大叔的愛】苦主陳子豐爆太太是爵屎 練美娟不介意零片酬與MIRROR再合作【有片】

▲ （湛斯雅 攝）

嚐盡各地最辣

阿Dee回想接到《辣王傳》此工作稱：「首次見監製時說過要吃一些不太辣的食物，監製跟我說我可以指示一些女生去幫我吃一些很辣的食物。當然節目的第一天便玩一些小遊戲，答不到便要我吃一些很辣的食物，所以節目是很高層次的。」

娟姐笑言：「暗底裏是一個整人節目。」阿Dee補充指：「整上整的節目，然後便要經歷一連串吃辣的磨練。基本上是我經歷的，對娟姐來說是享受的。」

原來阿Dee和娟姐今次才首度合作，娟姐表示：「我入Viutv時已聽過他的名字，他非常願意幫助後輩，給我很多Air Time，不吃的也給我吃，大頭便是我的。」

阿Dee則覺得：「娟姐是一個非常可靠的前輩，後輩有時會辣到說不出話，她便會衝出來說話。她對辣的執著、付出和堅持，是我這後輩很值得學習。」

【大叔的愛】練美娟演Carmen姐增磅4公斤 娟姐樂意聽批評：令我進步

最新影片推介：楊潮凱專訪

娟姐在《辣王傳》吃了很多不同類型不同國家的「辣」：「不止是香辣及麻辣，有一些是惹味的辣、上腦的辣、入心的辣或入口的辣，形形式式不同的辣也試過。」

阿Dee選熊仔糖為吃過最辣的食物：「那種辣度是我入醫院的四倍，真的是非常辣！」娟姐指：「節目組特意從外國訂回來，平時不會吃的，我肯定是玩遊戲輸掉時被懲罰時吃。我只吃了它的頭部已覺得很辛苦，瘜肉想再爆出來。」阿Dee憶述：「第一次見她拍節目不說話，就是那一集，她說不出話。」

原來阿Dee和娟姐今次才首度合作，娟姐表示：「我入的時候已聽過他的名字，他非常願意幫助後輩，給我很多Air Time，不吃的也給我吃，大頭便是我的。」阿Dee則覺得：「娟姐是一個非常可靠的前輩，後輩有時會辣到說不出話，她便會衝出來說話。她對辣的執著、付出和堅持，是我這後輩很值得學習。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「人生最辣」經歷

吃入口中的「辣」，難受的時間畢竟維持有限，但人生中的「辣」，未必一時三刻可以度過。

阿Dee的「人生最辣」就是沒工作及最窮的時候：「最長時間是維持了半年沒收入。有些清潔承辦商聘請年輕人到不同學校洗地，當時便去做兼職。這些時候最辛苦，當時很不開心、很懷疑自己的狀態。做藝人最辛苦就是懷疑自己，因為你行得出來就要有一定的自信，對自己有一定的肯定才會舒服的。」

他無奈地說：「當時也沒有資格給予家用，只希望家人不用給我錢。做表演這行業本來就是很難去賺錢，現在則可以給予家用。」

娟姐也經歷過差不多半年零收入：「因為搬出來住有很多支出，所以立即去做兼職，曾做過酒吧、侍應、接衫工作。」

當她入行當藝人，初期已聽過「最辣」的說話：「當時有位前輩跟我說：『你這樣便不會紅，不會成功。』他指我這身型，我很記得，一直也聽入耳但不以為意。我現在很想告訴他：『你不是全對』，不關Outlook的事，現在大家也不是看外表。」

阿Dee認同：「最重要是有心，大家看到你的努力和心思。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「辣」中堅持

可是在「辣」當中，如何堅持？娟姐回答：「沒甚麼堅不堅持，我是活在當下，今天開心便做今天開心的事情，好隨緣地堅持了。」

阿Dee則說：「我想是『喜歡』，真的很想做這件事便會很想去堅持。我的人生沒有遇到很多這些事情，卻對表演有一種執著，覺得可以在此找到自己、成就自己。」

所以，他從沒想過放棄：「當做到很迷茫的時候，曾有一段時間感到很迷失，共問自己：『我究竟在追尋甚麼？』、『如何去下一個層次呢？』」

因此阿Dee提醒大家：「需要學懂如何跟自己的情緒相處，要擁抱你的不開心、傷心和失望。當時我很頹，頹是沒所謂的，但你要給自己限期，過了那個限期後便重新做人。當我頹到某位置時就會忍不住撻著，只要你的心在追求某事物，那事物自然會撻著你。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於娟姐，曾因聲帶生瘜肉而需要進行手術：「那時割瘜肉會有風險，如果手術失敗我便會失聲，我也沒想太多。事業也是如此，這條路不通便走另一條路，啞了便做啞的KOL。」

她感慨道：「別人說條條大路通羅馬是真的，我也沒想過手術後的主持及演戲的領域大了這麼多。世事存有很多未知數，可能前面是行不通的，便再跨過去。一直走下去便對的，別向後望、別停下來，慢慢向前行，一定會變好。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

ViuTV一哥一姐

總算皇天不負有心人，現在阿Dee與娟姐都有不少粉絲。而阿Dee更常言道要成為ViuTV一哥，娟姐也被外界拍為已當上ViuTV一姐。

不過阿Dee解釋說：「我希望一哥這名字成為一個公廁名字，任何人也可成為一哥。」娟姐補充：「我發現，ViuTV內人人也是一哥、一姐。」阿Dee笑言：「以前不是的，這些名字很矜貴，我就是要將它弄得不矜貴。所有人也是一哥，人人平等。」

他認為一哥和一姐都是榜樣：「能夠被人稱為一哥不止是該人的人氣去決定，無論是工作態度或對人處事也是一哥，就如全尼（強尼），我覺得他是真一哥。」

服裝：@whynot_xx_（練美娟）

記者：梁樂欣