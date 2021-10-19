【跨界合作】昂坪360夥VIVIENNE TAM 首次舉辦昂坪攝製線上時裝騷

▲ 昂坪360與國際知名設計師Vivienne Tam合作，將時裝騷「移師」昂坪。

疫情陰霾下各界自強不息，引發更多「不可能」。昂坪360與不同界別攜手呈獻首個「昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation」，破天荒與國際知名設計師Vivienne Tam合作，將時裝騷「移師」昂坪，發佈VIVIENNE TAM品牌首個線上時裝騷 -「City Camouflaged城市縮影」，展現品牌最新的2021秋冬系列。

▲ 昂坪360與國際知名設計師Vivienne Tam合作，將時裝騷「移師」昂坪。

首個昂坪線上時裝騷 宣揚多元共融愛地球

在香港成長的國際時裝設計師Vivienne Tam，將新一季時裝騷，從紐約「師」到昂坪取景拍攝，模特兒在將城市與大自然連結的昂坪纜車、別具本地特色的昂坪市集、及城市淨土心經簡林等香港著名景點「行天橋」，此破天荒時裝騷將透過線上向全球發放，讓全球各地的觀眾以全新角度感受香港獨有美麗。

Vivienne Tam 2021秋冬系列設計著重多元共融，主打超越國界、性別健障，宣揚愛地球、Love Your Style的時裝，特別找來殘奧輪椅劍擊金牌得主、有「輪椅劍后」之稱的余翠怡參與拍攝，在大自然壯麗景色下透過時尚美學傳播出大愛訊息。

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跨界別合作創造更多不可能

大會特別於10月18日在昂坪市集舉行啟動禮，香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳博士，聯同昂坪360董事總經理劉偉明先生、VIVIENNE TAM創辦人及設計師Vivienne Tam女士出席，分享是次合作的背後理念，以及如何透過是次合作，讓全球更多旅客欣賞到香港的美景，吸引他們於通關後選擇香港作為首選旅遊勝地。

活動主禮嘉賓旅發局主席彭耀佳博士大讚，欣賞是次活動的創意和力量，期望能夠吸引旅客，令香港在通關後繼續成為旅客首選的旅遊城市。」坪360董事總經理劉偉明則表示：期望透過時裝設計師的特別視野，讓全球各地觀眾看見香港的美麗，令昂坪360美景在海外市場以全新形象呈現，期望疫情過後，成為海外旅客外遊首選目的地。

而首次製作線上時裝騷的Vivienne Tam女士表示：今次跟昂坪360合作，選址亦別具意義，因這裡景色優美，尤其心經簡林更充滿靈氣，猶如一趟淨化心靈的小旅行，啟發了我的創作靈感，也希望藉此次合作，讓市民及旅客從新的角度認識這個地方。

▲ 旅發局主席彭耀佳博士（中）聯同VIVIENNE TAM創辦人及設計師Vivienne Tam女士（右三）及昂坪360董事總經理劉偉明先生（左三）擔任活動主禮嘉賓。

秋日好去處 「昂坪戶外遊藝會Ngong Ping Outdoor ARTcation」

昂坪360除了帶來首個國際時裝品牌結合本港大型旅遊景點的線上時裝騷外，亦於即日起至11月7日舉行「昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation」，與本地新晉藝術家合作，為一家大細及年輕人帶來一連串富有藝術氣息的活動。

精選活動：

1. 本地藝術打卡牆

在國際時裝大師Vivienne Tam的啟發下，香港新晉藝術家梅慧恩、連佩汶及Leon Lollipop以大自然為主題創作壁畫，為昂坪市集注入藝術氣息，成為「洗版」打卡的好去處。

2. 親子互動巨型木偶巡劇

互動的木偶巡劇表演來到昂坪市集為大家送上歡樂故事，讓父母與孩子一同享受互動的親子時光，感受奧妙又神秘的大自然世界。一場奇幻之旅即將展開，自問喜愛劇場創作的你，請準備好感受巨型木偶極具生命力的表演，絕對不能錯過，相信定必令你重拾童心！

3. JAM出昂坪 - ART JAMMING

由本地藝術導師親身帶領的藝術工作坊，讓小朋友透過繪畫藝術繪畫出昂坪的壯麗大自然景色。工作坊分為「塑膠彩畫工作坊」及「油牆工作坊」，讓小朋友發揮無限創意，展現潛能。

4. 全新VIVIENNE TAM 2021秋冬系列攝影展

國際知名設計師Vivienne Tam的首個線上時裝騷，以「City Camouflaged城市縮影」為主題，於影片中絢麗登場，為觀眾呈現VIVIENNE TAM最新2021秋冬系列，精彩的影像將轉化成照片並公開展出。這個秋冬，讓大家與VIVIENNE TAM 展開一趟時尚文化旅程！

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責任編輯：王芷瑩