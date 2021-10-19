【美食速報】FILA於中環及K11 Musea推限定意式下午茶　每位$398送抱枕及FILA$500優惠券

▲ FILA於中環及K11 Musea推限定意式下午茶。 (圖片由活動提供)

意大利高級運動時尚品牌FILA為慶祝品牌110周年，特別與同樣來自意大利的大師級百年烘焙品牌Giovanni Pina合作，即日起推出限定FILA．Giovanni Pina下午茶套餐，凡惠顧下午茶套餐，更可免費獲得FILA抱枕乙個及FILA $500購物優惠券。

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品牌特別邀請了蔡穎恩Evelyn 與陳嘉寶Anjaylia率先享用限定FILA．Giovanni Pina下午茶。她們穿上FILA x Maison MIHARA YASUHIRO 秋季最新聯乘系列，以Dirty Pink為主調的毛毛背心及衛衣，結合了都市時尚及自然戶外元素為主題，散發著秋日的濃濃暖意。

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下午茶特色

第一層：顧客可自選百年品牌的經典蛋糕一件，選擇包括層次豐富的招牌蛋糕Tiramisu My Way、經典的聖安娜蛋糕，另備一件寫上FILA 標記的意式朱古力夾白冧油香Sacher蛋糕。

第二層：雜錦手工迷你撻6件，每件均別具特色，其中必試的有至鬆化迷你酥皮吉士卷及開心果仁忌廉撻。

第三層：意大利小吃拼盤，包括魚子蟹肉焗布甸、香煎鵝肝脆多士、36個月巴馬火腿伴鮮無花果。數款精彩美食讓大家得以品嚐到正宗的意大利烘焙風味和Giovanni Pina烘培產品的獨特口感。

飲品：經典米蘭咖啡或茶一杯。

收費每位$398（兩人用，另加一服務費）

供應期：即日起2:30-6:00pm

Giovanni Pina地址：

尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓217號鋪

中環德輔道中135號華懋廣場II期地舖

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責任編輯：王芷瑩