【全日面授】教育局：全港10間中學已全校恢復全日課　兩周激增30宗申請

▲ 截至本月7日，教育局已接獲32間中學申請全校恢復全日上課。（資料圖片）

9月開學後陸續有學校師生新冠疫苗接種率達標，教育局今日（18日）回覆表示，截至10月7日，全港共有191間中學申請全校或部分級別恢復全日面授課堂，其中32校申請全校全日上課，較上月底公布的2間，大增30間，其中10間已開始全校實施全日面授課。

教育局表示，分別有159間中學申請在部分級別全日上課，以及32間中學申請全校全日上課。申請在部分級別恢復全日上課的中學當中，89間中學已展開安排；至於申請在全校恢復全日上課的中學，有10間中學已開始有關安排。

對比教育局局長楊潤雄早前公布截至上月20日，整體申請數字為31間中學，數字大增160間；當時僅2校申請涉及全校全日上課，有關數字亦增加30間。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅