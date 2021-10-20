【自閉兒天賦】1歲半懂500英文生字被誤診弱智　父母靠音樂發展高功能自閉兒潛能

▲ Yannis屬於高功能自閉兒，父母靠音樂發展他的潛能。

來到演奏廳，台上樂團成員有老有嫩，當中有SEN者、傷健人士等，他們正參加共融樂團True Colors Symphony，李氏一家三口亦是成員，兒子恩曦雖然患有自閉症及ADHD，但無損其音樂潛能，在台上吹奏圓號，功架十足。

17歲的李恩曦（Yannis）是高功能自閉症患者，說得一口流利英語，就讀英基國際學校，然而受自閉症及ADHD影響，要他專注並依從某些指示有些難度，有自己的一套。

▲ 音樂成為李氏一家的家庭活動，家庭共同話題多，有一起正式公開演出。（黃建輝攝）

出生自音樂世家的他，爸媽都是全職音樂人，爸爸李少霖（Homer）是指揮及圓號手，媽媽胡淑徽（Sophia）是敲擊樂手。讓Yannis開始接觸鋼琴及圓號的原因，並不是爸媽想獨生兒承襲父母的音樂才能，而是源於他自身的SEN（特殊學習需要）。

1歲半懂500個英文單字

媽媽Sophia回想兒子在2歲多讀N班時，不跟小朋友玩，不太聽人說話，當時只覺他個性可能比較成熟冷靜。

他是甚麼都做到，一出世已是只說英文和看英文書，1歲半起碼已懂500個英文單字，不說及不愛中文，亦不望人，也不太說話，全部都是單字。

▲ Yannis有自閉症及ADHD，4歲多開始服用可控制ADHD的藥物。（受訪者提供）

帶3歲的Yannis去母嬰健康院並轉介做測試，醫生指Yannis有自閉症及弱智，當下媽媽很氣憤，有跟醫生表示兒子不用中文，首要英語溝通，如要進行評估，用英文才能跟Yannis交流，並得出較準確的評定。診斷報告指Yannis是弱智，提議他入讀特殊學校。

被診斷弱智宜讀特殊校

經媽媽多番爭論下，Yannis被獲安排少數的「英文隊」，否則SEN兒如同「被判死刑」，慶幸明德醫院很快來電跟進，爸媽為了把握黃金治療期，私人找中大的言語治療師，英文進行訓練至今。

爸媽本來開心兒子人仔細細英語如此厲害，隨後發現不少自閉兒都是很叻英文。兒子出世時，一家都是說廣東話，但後來發現他喜歡看英文書、英文叻，一心想可以慳錢去學英文。爸爸Homer說︰

Yannis的母語可說是英語，做測試是Native Speaker，識聽識講廣東話6、7成，可以應付日常生活，如可去餐廳叫食物，只是會說得慢一點。對他來說，說英文會較舒服。

▲ 愛攀石和溜冰去放電。（受訪者提供）

英語叻如同是母話

Yannis在N班時尤其喜歡外國老師、唱英文歌，K1不時走去K3課室，似嫌K1的圖書太淺，愛到K3看書。媽媽嘗試找出原因︰

「A仔」（自閉兒，取自英文Autism）很叻英文，因為他們懶和完美主義者，每樣事都要完美、很靚，不接受音歪與嘈音，英文比較易，說話如詩，高功能自閉症的小朋友取易捨難。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

媽媽不甘心兒子被誤判為「弱智」，看到兒子對英文的反應很快，便和言語治療師討論以全英文進行訓練。

▲ 爸爸是圓號手，兒子也跟著嘗試吹，藉此訓練口肌助說話。（受訪者提供）

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

藉彈鋼琴吹圓號改善行為

音樂方面，Yannis4歲多時開始學彈鋼琴，10隻手指可刺激腦部發展，至6歲時仍說話不清，職業治療師給球狀物品予他咬，爸媽在想剛好爸爸有圓號，不如給兒子嘗試。

一來音樂訓練有助自閉症孩子的成長，二來爸媽都是音樂人，希望Yannis對音樂認識多一點，除了聽之外，也有玩樂器，彈鋼琴、吹圓號，過程中學識如何欣賞音樂。爸媽認同音樂的力量，Yannis很享受音樂世界，一聽就會很投入專注。

吹圓號主要是控制呼吸、嘴唇和舌頭，學了圓號之後，兒子說話變得清楚。他鋼琴考到8級不是要取得資格認證，而是動力，例如放好琴櫈、放好本譜，一切妥當才開始彈，獨自完成。

▲ 一家三口投入音樂世界。（受訪者提供）

參與共融樂團演出

小時候接觸音樂對Yannis來說是種訓練，之後參與演出，包括學校演出、True Colors Symphony演出，建立社交生活外，亦從中展示出好音樂，抒發情感。Sophia鼓勵家長給SEN孩子認識音樂，

學樂器不止是練到手部大小肌，而是思維、情緒多方面。鋼琴十隻手指頭刺激腦部很好，如言語口肌方面可像Yannis選吹奏樂器。

此外，父母按Yannis個性及狀況，有讓他學攀石、溜冰等，媽媽指「A仔很鍾意轉，讓他轉個夠就會定」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片︰退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

勿標籤SEN孩子

問及「玩音樂時是否如同另一人？」爸媽直言︰「真是」！他們指SEN家長不用太介懷評估字眼，如同他們在共融樂團True Colors Symphony教SEN小朋友，不會標籤他們。

SEN兒是有能力，我只是助他們找出來，我教「A仔」都會想「你應該得」、「一定得」，他們是獨特的。

▲ True Colors Symphony共融樂團並不只是自閉症，不論男女老少、視障、聾人、身體有不同殘障等，如有音樂此能力，都不會拒諸門外，希望用音樂引起社會關注有不同需要的人。（True Colors Symphony提供）

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者︰顏紫燕