【電子煙】倡禁電子煙規管加熱煙　邵家輝提修正案被拒

▲ 政府冀月底前通過禁止電子煙、加熱煙。（資料圖片）

《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》將於本周恢復二讀，自由黨立法會議員邵家輝早前提出修正案，建議「禁電子煙、規管加熱煙」，但立法會主席裁定，該修正案超出條例草案涵蓋範圍，不可提出。

食衞局指，條例草案旨在禁止，而不只是監管加熱煙，如果邵家輝的修正案，尤其是對加熱煙的擬議監管措施被接納和通過，將改變條例草案的主題和基本原則。

局方又指，相關修正案如獲通過，預計需要一個由大約20人組成的新執法單位，包括醫護專業人員、行政人員和工作，料產生每年約1,100萬元的額外公共開支，強調修正案將賦予政府新增而獨特的職能，將需花費「不是象徵式或微不足道的公共資源」，又強調修正案提出規範加熱煙的部分，與條例草案主題無關，促請立法會主席以議員修正案違反《議事規則》為由，裁決它們全部不可提出。

除了邵家輝，自由黨另外兩位議員易志明及鍾國斌，亦分別提出修正案，包括建議擴大對另類煙貨物進口的豁免，以及豁免以進行產品開發為由進口的另類吸煙產品。

食衞局認為，修正案會賦予政府新職能，每年將需花費「不是象徵式或微不足道的公共資源」，不過，立法會主席認為，二人所提出的，應屬條例草案已預期的執法行動不可或缺的一環，不會為政府增加新職能，所以裁決可以提出。

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記者：林曉君