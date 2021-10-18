【台灣書籍】誠品售《八國聯軍乃正義之師》遭批評「仇視歷史」　楊潤雄：非教育局管轄

▲ 有議員關注坊間台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》，楊潤雄稱會向有關當局轉達議員意見。（資料圖片）

本港連鎖書店早前有售一本台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》，該書遭外界批評美化西化列強侵略，據報已下架。有立法會議員批評該書內容歪理連篇、仇視中國，教育局局長楊潤雄回應表示，該書籍並非教科書，不受教育局管轄，會向商務及經濟發展局轉遞議員意見。

立法會教育事務委員會今日（18日）討論新一份《施政報告》教育政策，期間委員會主席梁美芬批評，本港誠品書店有售台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》的書名及內容歪理連篇，形容是仇視中國，甚至是「仇視歷史」，批評其邏輯是將一切歷史錯誤，合理化為推動歷史的進展，「根據佢嘅邏輯，二次世界大戰殺死咁多人就係好事！」

▲ 台灣出版的《八國聯軍乃正義之師》備受各界關注。（台灣誠品網頁圖片）

楊潤雄回應表示，坊間售賣書籍，大部分不是受到教育局管轄的教科書，但過往如留意到一些「唔啱嘅書」、目標明顯是青少年，教育局亦會提醒學校切勿讓有關書籍流入學校；其後在梁美芬追問下，楊潤雄稱，據其理解應是受商經局管轄，並承諾會向當局轉達議員意見。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅