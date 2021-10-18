【基層醫療】深水埗地區康健中心今開幕　當局研轉介糖尿高血壓患者到網絡醫生

▲ 葵青地區康健中心早已於前年投入服務。（經濟日報資料圖片）

繼葵青地區康健中心後，深水埗地區康健中心今日(18日)亦正式開幕，屬本港第二間政府資助的地區康健中心，同時今亦再多兩個地區康健站投入服務，包括位於上水及東涌的地區康健站，而觀塘、中西區、北角、沙田及大埔地區康健站將於今個月下旬投入服務；另有5個地區康健中心亦相繼於明年投入服務。

特首林鄭月娥及食衞局局長陳肇始今日出席深水埗地區康健中心開幕典禮，中心設於石硤尾邨美禧樓，由聖雅各福群會負責營運，由護士、專職醫療、藥劑師及社工等組成跨專業團隊，為居民提供政府資助服務，包括健康推廣、健康評估和篩查、慢性疾病管理及社區復康等。

中心內設有評估及會面區，提供護士及藥劑師諮詢和健康評估，而活動區則用以提供健康教育及慢性疾病管理課程，並輔以健康資訊閣作公共衞生專題推廣。中心同時設有復康及運動區和體感功能運動區，應用創新科技，為會員提供具效益的慢性疾病管理服務及社區復康服務。

深水埗地區康健中心會從區內或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員組成的跨專業網絡，包括家庭醫生、中醫師和相關的醫護人員，協調區內其他提供醫療健康服務的社區夥伴，為有需要的市民統籌轉介服務。中心正積極招募在當區居住或工作的巿民成為會員，享用相關服務。

食衞局正積極籌備於深水埗地區康健中心，設公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的康健中心會員，透過地區網絡醫生提供受資助的醫療服務，加強市民慢性病管理，分擔公營醫療壓力。

林鄭月娥亦稱，於剛發表的施政報告提出大力發展基層醫療和推動醫社合作是刻不容緩，期望，藉此扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制及風氣，應付人口持續快速老齡化的挑戰。

陳肇始補充，政府已着手全面檢討基層醫療健康服務及管治架構等方面的規劃，承諾本屆政府內發表香港基層醫療健康服務可持續發展藍圖，探討以地區為本的基層醫療系統，不只是硬件，而是整個系統的發展，以及服務整合、融資安排、如何強化監管和標準、如何加強人手和培訓、如何監測市民的健康和利用數據作分析，以在區內不斷提升服務。

另外，食衞局亦公布，位於上水的北區地區康健站，以及位於東涌的離島地區康健站今日起投入服務，連同早前已投入服務的地區康健站，至今共有6間地區康健站，及2間地區康健中心，為巿民提供基層醫療健康服務。

餘下5間地區康健站將於10月下旬陸續投入服務，分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，而黃大仙、屯門、南區、元朗和荃灣的地區康健中心亦將於明年投入服務。



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責任編輯：陳正怡