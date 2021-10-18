【特首選舉】政制局：選舉事務處將加強內部培訓　由內部職員人手點票

▲ 立法會政制事務委員會今日下午開會討論來年特首選舉的活動指引及實務安排。（陳葆琳攝）

9月舉行的選委會選舉花近14小時才完成點票，惹來各界不滿。對於明年3月舉行的特首選舉，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲稱，選舉事務處考慮由內部職員擔任投票站人員，處理人手點票工作，將會加強內部培訓。

立法會政制事務委員會今午開會，討論明年特首選舉的活動指引及實務安排。立法會議員何君堯在會上關注，若現任特首爭取連任，應如何避免舞弊行為。

陳潔玲指，現任特首因現時工作關係，擁有保安、交通、秘書及居所等資源，若現任特首有意競逐連任，可以繼續以特首名義使用以上資源，惟該名候選人必須清晰分攤，這些資源是用於特首職務，抑或競選用途，並在選舉開支中作出申報，

她舉例指，若特首在特首辦就競選工作進行會議，競選團隊需記錄，候選人每一天使用特首辦公室的次數及時間，費用則以租用地方的市場價值進行估算。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝補充，若現任行政長官宣布參選，並因其職務發表工作報告，有關報告亦會被視為選舉廣告，需按選舉條例作出申報。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳