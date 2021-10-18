【特首選舉】政制局：選舉事務處將加強內部培訓 由內部職員人手點票
政治 20:33 2021/10/18
9月舉行的選委會選舉花近14小時才完成點票，惹來各界不滿。對於明年3月舉行的特首選舉，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲稱，選舉事務處考慮由內部職員擔任投票站人員，處理人手點票工作，將會加強內部培訓。
立法會政制事務委員會今午開會，討論明年特首選舉的活動指引及實務安排。立法會議員何君堯在會上關注，若現任特首爭取連任，應如何避免舞弊行為。
陳潔玲指，現任特首因現時工作關係，擁有保安、交通、秘書及居所等資源，若現任特首有意競逐連任，可以繼續以特首名義使用以上資源，惟該名候選人必須清晰分攤，這些資源是用於特首職務，抑或競選用途，並在選舉開支中作出申報，
她舉例指，若特首在特首辦就競選工作進行會議，競選團隊需記錄，候選人每一天使用特首辦公室的次數及時間，費用則以租用地方的市場價值進行估算。
選舉事務處總選舉事務主任翁應輝補充，若現任行政長官宣布參選，並因其職務發表工作報告，有關報告亦會被視為選舉廣告，需按選舉條例作出申報。
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記者：陳葆琳