【陳同佳案】潘曉穎母親邀周三會面　李慧琼周浩鼎：未能出席

▲ 李慧琼和周浩鼎曾協助潘曉穎母親並召開記者會。

台灣殺人案死者潘曉穎的母親透過網媒發佈錄音，邀請保安局局长鄧炳強、陳同佳及其家人、聖公會教省秘書管浩鳴，以及民建聯立法會議員李慧琼和周浩鼎，周三到政府總部會面。不過，李慧琼和周浩鼎已表明不会出席。

潘母發放錄音指，台灣方面早已向陳同佳提供了投案的電話號碼，但對方諸多藉口，一直未有致電。她邀請上述眾人周三上午到政府總部門口面對面問清楚，稱會預備一台電話，內有投案電話號碼，供陳同佳履行承諾，即場致電台方投案。

李慧琼亦回覆稱，不能出席。又指，據她所知，民建聯並再無獲得任何其他資料或曾因此接見或會見任何人。她相信，市民希望陳同佳履行承諾從速往台應案，並期待兩地政府和有關人等，能採取合符法律的措施程序及適時行動。周浩鼎亦回覆稱，未能出席邀請活動，認為事件關鍵在台灣當局態度，能盡快批予簽證讓陳同佳到台灣，完成自首及接受法律制裁。

管浩鳴回覆查詢時亦稱，當日不會出席，又指台灣方面暫時不同意簽發入境證予陳同佳回台自首，當地的律師去年底已代表陳同佳向有關部門表示自首意願，但暫時未有進一步消息。

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責任編輯：林曉君