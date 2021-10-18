【學生流失】楊潤雄：正跟辦學團體商討提早規劃停辦部分學校　未來3年師訓課程已考慮教師需求減少

▲ 楊潤雄表示，正與辦學團體商討提早規劃學校停辦，並會視乎各區情況推行小班教學。（資料圖片）

教育局估計本港學齡人口將於未來數年出現「結構性下跌」，教育局局長楊潤雄表示，正跟部分辦學團體商討，提早規劃停辦過去數年有收生困難的學校，若因教師過剩而推行小班教學，批評是本末倒置，強調應視乎各區情況、以學與教為依歸推行，若最後需在全港小學推小班教學，即使惹來家長反對，局方亦會要求推行「大班」的受歡迎學校配合政策，並透露已將教師需求減少的因素，納入大學未來3年師訓規劃。

立法會教育事務委員會今日（18日）就學生人口變化的公營中小學學位規劃進行討論，自由黨議員張宇人提出要「大刀闊斧去殺校」，而非縮減每班人數以保住教席，更直指倘不斷縮減，會有教師「不思進取，繼續胡混，喺度誤人子弟。」另有多名議員則表示同意教育局從提升教學質素的角度，考慮行小班教學，亦有議員提議當局考慮再減每班學生人數。

楊潤雄表示，全港目前有約8成公營小學推行小班教學，中學則無推行；小班人數為25人，大班則是30人，強調小班教學推行應視乎教學利益，並非處理人口下降的方法，「如果有需要再降低（每班人數）嘅時候，無資源我哋都會爭取，唔可以話老師多就（推行）小班，呢個係本末倒置。」

他形容本港小班人數不算低，「最好嘅芬蘭一班20人，美國、英國都無咁低，新加坡、上海去到30幾，我哋大致上可以嘅。」他強調要考慮資源運用平衡，若教育資源增加，便需削減其他範圍資源，「直到今日為止，我無打算郁呢個數。」

他又指，因部分地區學位需求較大，目前仍有學校推行大班30人，重申會繼續與業界商討如何推展，他說：「到最後我都可能要求佢（受歡迎學校）25人㗎啦，因為呢個係既定政策，我哋有責任推行。當然有啲家長都會反對，我哋從政策角度考慮，先希望全港學校行25人。」

至於教師培訓，楊潤雄稱，大學每3年會就教師及醫療等行業人手需求，進行課程規劃，未來3年已將教師需求減少的因素計算在內。

民建聯張國鈞則關注隨著未來若有學校停辦，當局會如何處理空置校舍，楊潤雄稱，會盡量與辦學團體商討，若同意安排部分學校結束運作，可提早作出規劃，預計何時交出校舍，以盡量交給其他政府部門考慮和設計如何使用有關校舍用地。

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記者：馮琪雅