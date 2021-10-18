【食用安全】79名住院病人染侵入性乙型鏈球菌　疑與食用未煮熟淡水魚有關

▲ 病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，或食用未煮熟的淡水魚有關。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心表示，接獲醫院管理局通報，上月和截至本月10日，分別有58名和21名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，較過去3年(2019至2021年8月)錄得每月介乎9至26宗個案有所增加。

共79宗個案涉及42男、37女，年齡介乎1個月大至96歲。他們主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等。調查顯示，部分病人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。



化驗分析顯示，其中最少32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283），與部分個案曾到訪的街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序吻合，中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。中心會向醫生發信，以提高對乙型鏈球菌感染個案的警覺。



衞生署已通知食物環境衞生署和漁農自然護理署有關事宜，食環署已進行了有關街市的徹底清潔及消毒工作，而漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地的情況。

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責任編輯：蘇文軒