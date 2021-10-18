【公務員】聶德權：公務員隊伍是港府骨幹　寄語同事精益求精

▲ 聶德權（右一）與部門各職系的員工代表會面。（政府新聞處）

公務員事務局局長聶德權指，最新一份《施政報告》提出要強化管治，而公務員隊伍是港府的骨幹，肩負貫徹落實「一國兩制」重要責任。他寄語同事應本着竭力支援好決策局及部門同事工作和令政府服務精益求精的心態，存着創新思維，善於作為。

聶德權今日到訪政府物流服務署，與管理層和各職系同事見面，親身了解他們的工作情況和關心的事宜，聽取物流署署長周淑貞和首長級人員介紹部門工作的最新情況和面對的挑戰。他亦與部門各職系的員工代表見面，就他們關注的事宜交換意見。

聶德權及後參觀物料供應管理科的儲存及分發組常備庫存物料倉、政府車隊採購的電動車，及了解印務科印刷小組及裝訂小組工作。他得悉物流署將在符合部門運作需要的前提下，優先採購環保車輛，以減少污染物排放及增加能源效益。

聶德權亦寄語物流署同事，要本着勇於擔當的精神，更好地運用創新科技，迎接新時代的各種機遇和挑戰。

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責任編輯：陳葆琳