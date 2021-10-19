【強制檢測】5指明地方納強檢包括北角2餐廳　2所學校亦上榜【一文看清強檢處所名單】

▲ 5指明地方納強檢，包括北角2餐廳。陳國峰攝

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士，須於10月20日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月16日至10月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

其中3個指明地方屬再次檢測要求，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，10月1日指定時間曾到訪北角東寶大廈Cafe Paradise、金百皇餐廳人士，以及10月8日指定時間曾到訪太和邨劉開玲醫務所人士，需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。



另外，由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，包括保良局世德小學及香港耀能協會賽馬會田綺玲學校。

A. 屬再次檢測的指明地方

1. Cafe Paradise -- 北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號鋪，任何在10月1日下午5時30分至下午6時30分期間曾身處人士

2. 金百皇餐廳 -- 北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號鋪，任何在10月1日下午5時30分至下午8時期間曾身處人士

3. 劉開玲醫務所 -- 大埔太和安和樓3樓307號鋪，任何在10月8日下午3時30分至下午6時30分期間曾身處人士

B. 強檢學校名單 (任何在10月5日至10月18日期間曾身處超過2小時的人士)

1. 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校 -- 大埔富忠里 1號

2. 保良局世德小學一年級 -- 青衣青綠街23號

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責任編輯 李志強