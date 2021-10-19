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【周末好去處】黃埔天地一連兩周末舉行咖啡生活墟　消費滿$400免費參加3D拉花工作坊

休閒消費 11:07 2021/10/19

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黃埔天地一連兩個周末舉連咖啡生活墟市集。（商場提供）

黃埔天地將於10月23至24日及30日至31日，一連兩個周末舉行《咖啡．生活墟》，合共16個人氣咖啡品牌，包括Sofe Coffee、Urban Coffee Roaster及MYOC Coffee等，售賣各款咖啡豆、冷萃咖啡及沖製咖啡工具等，滿足各位咖啡迷。

場內亦會舉行兩個咖啡工作坊，咖啡拉花工作坊會由專業咖啡師教授入門拉花技巧，如手打奶泡、基礎葉形及3D⽴體公仔拉花等；而咖啡渣手工皂工作坊會教授如何把咖啡渣再造成天然多用途肥皂，讓咖啡融入生活。

咖啡拉花工作坊會教授3D拉花技巧。（商場提供）

而凡於黃埔天地商舖消費滿$400或以上，憑即日單一之電子貨幣存根或交易紀錄頁面，以及商戶同日的機印發票，即可參加咖啡拉花或咖啡渣手工皂工作坊一次。每節工作坊名額有限，額滿即止。

商場亦將於10月30日（星期六）舉辦咖啡拉花及手沖咖啡比賽，讓專業及業餘咖啡師一較高下，贏取總值$20,000的商戶現金券及精美咖啡用具獎品。比賽會由專業評審現場評分，歡迎各位咖啡迷到場觀賽。

《咖啡．生活墟》 
日期：10月23至24日、10月30日至31日
時間：12nn-8pm
地點：黃埔天地時尚坊MTR層

咖啡拉花工作坊
日期及時間：10月23至24日及31日2pm；10月30日12:30pm

咖啡渣手工皂工作坊
日期及時間：10月23至24日及31日4:30pm

記者︰黃依情

 

 

 

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