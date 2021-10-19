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【天氣預測】天文台料冷鋒周四抵港再調低溫度預測　周五市區最低18度

社會 16:33 2021/10/19

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（資料圖片）

天文台今日（19日）表示，受乾燥的東北季候風影響，早上仍然稍涼，各區最低氣溫約22度，華南沿岸雲量薄弱，預計今日大致天晴，日間乾燥。天文台預測星期四晚間氣溫顯著下降，星期五及星期六早上氣溫降至20度以下，星期五晚間市區最低只有18度。

未來九天天氣預測。（天文台截圖）

天文台指，東北季候風逐漸吹偏東風，雲量逐漸增加，預料周四有一道冷鋒橫過華南沿岸，氣溫顯著下降，日夜溫差較大。天文台預測今日本港地區天晴乾燥，最高氣溫約29度，吹和緩東至東北風。展望明日短暫時間有陽光。

天文台表示，一道冷鋒會在華中形成並逐漸向南移動，預料會在星期四橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有驟雨。受其相關的東北季候風影響，隨後兩三日天氣較涼及有幾陣雨。天文台預測星期四有驟雨，稍後氣溫顯著下降，星期五及星期六早上氣溫降至20度以下，星期五晚間市區最低只有18度。

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記者：余思嵐、李榮忠

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