【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福

▲ 許紹雄女兒許惠菁宣佈訂婚。

恭喜許紹雄榮升為準外父!許紹雄與新加坡太太育有24歲女兒許惠菁(Charmaine)。許惠菁在昨晚(10月18日)宣布訂婚,許紹雄夫婦在場見證,他亦於個人社交平台貼出全家福,當中寫道:「大個女啦訂婚啦,多謝所有朋友嘅祝福。」,難掩快將榮升外父的喜悅。

許惠菁昨晚於IG分享三張照片,當中以英文寫道:「We (oui) #engaged」,意指跟男友已經訂婚,從照片所見男友Shane單膝下跪求婚,而現場亦以汽球及洋燭悉心佈置,當中牆上寫著:「Will you Marry me」語句,另一張相只見Charmaine從後擁著未婚夫Shane,十分甜蜜。此外Charmaine於限時動態分享一張照片,當中以英文留言,大意是指:「感謝各位親友昨晚在場見證這驚喜一刻,多謝你們,你肯定知道自己有著滿滿的愛。」

當中不少人也送上祝福,曾經跟許紹雄合作過的黃翠如留言恭喜:「So so sweeeet n so happy for u two.」

另外,許紹雄於IG公佈女兒訂婚的喜訊後,不少藝人也送上祝福,當中包括陳煒、袁偉豪、佘詩曼等。

廿四孝爸爸許紹雄

下月便迎來73生辰的許紹雄因為遲婚,所以女兒許惠菁(Charmaine)今年才24歲,但完全沒有影響父女間的溝通,感情非常好。

許紹雄的太太為新加坡人,現時一家三口在當地定居,入住4,000呎獨立屋。廿四孝爸爸亦把這幢豪宅歸女兒名下,他曾說:「因為我並非新加坡公民,不能以自己名字置業,所以寫女兒名字。」足見許紹雄很疼愛這掌上明珠。

另外,Charmaine在2019年於香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業,之後本想繼續升學進修,可是受疫情影響下,決定擱置有關計劃,待在新加坡居住。熱愛烘焙的Charmaine開設網店賣餅,反應熱烈,爸爸斥資百萬打本予愛女開Cafe,Bakeaholic於去年12月開張。

打本讓女兒圓夢

許紹雄曾接受TOPick專訪稱:「猜不到女兒整的蛋糕很好吃,起初她只是弄給朋友及鄰居品嘗,之後就以玩票性質放上網賣,想不到銷情很好,一星期的貨量很快已售清,所以就建議嘗試做生意。」

對於打本給女兒做生意圓夢,許紹雄表示:「要讓子女做自己喜歡的事,這樣成功的機會高一點之餘,他們亦會感覺開心,若果迫他們做不喜歡的事,賺幾多錢也沒用,他們只會感覺辛苦。」

絕世好爸許紹雄稱:「只是盡父母的責任,最重要是子女開心,這樣做父母的便開心。」

Charmaine也曾接受新加坡媒體訪問指,經營生意是「一腳踢」,由烘焙工作以至營銷和社交媒體查詢,也是她一人負責,而男友Shane十分支持她,更幫忙送貨,至於媽媽幫忙試味給予意見,家人及愛人也給予無限支持。

