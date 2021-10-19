【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福

▲ 許紹雄女兒許惠菁宣佈訂婚。

恭喜許紹雄榮升為準外父！許紹雄與新加坡太太育有24歲女兒許惠菁（Charmaine）。許惠菁在昨晚（10月18日）宣布訂婚，許紹雄夫婦在場見證，他亦於個人社交平台貼出全家福，當中寫道：「大個女啦訂婚啦，多謝所有朋友嘅祝福。」，難掩快將榮升外父的喜悅。

許惠菁昨晚於IG分享三張照片，當中以英文寫道：「We (oui) #engaged」，意指跟男友已經訂婚，從照片所見男友Shane單膝下跪求婚，而現場亦以汽球及洋燭悉心佈置，當中牆上寫著：「Will you Marry me」語句，另一張相只見Charmaine從後擁著未婚夫Shane，十分甜蜜。此外Charmaine於限時動態分享一張照片，當中以英文留言，大意是指：「感謝各位親友昨晚在場見證這驚喜一刻，多謝你們，你肯定知道自己有著滿滿的愛。」

當中不少人也送上祝福，曾經跟許紹雄合作過的黃翠如留言恭喜：「So so sweeeet n so happy for u two.」

另外，許紹雄於IG公佈女兒訂婚的喜訊後，不少藝人也送上祝福，當中包括陳煒、袁偉豪、佘詩曼等。

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廿四孝爸爸許紹雄

下月便迎來73生辰的許紹雄因為遲婚，所以女兒許惠菁（Charmaine）今年才24歲，但完全沒有影響父女間的溝通，感情非常好。

許紹雄的太太為新加坡人，現時一家三口在當地定居，入住4,000呎獨立屋。廿四孝爸爸亦把這幢豪宅歸女兒名下，他曾說：「因為我並非新加坡公民，不能以自己名字置業，所以寫女兒名字。」足見許紹雄很疼愛這掌上明珠。

另外，Charmaine在2019年於香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，之後本想繼續升學進修，可是受疫情影響下，決定擱置有關計劃，待在新加坡居住。熱愛烘焙的Charmaine開設網店賣餅，反應熱烈，爸爸斥資百萬打本予愛女開Cafe，Bakeaholic於去年12月開張。

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打本讓女兒圓夢

許紹雄曾接受TOPick專訪稱：「猜不到女兒整的蛋糕很好吃，起初她只是弄給朋友及鄰居品嘗，之後就以玩票性質放上網賣，想不到銷情很好，一星期的貨量很快已售清，所以就建議嘗試做生意。」

對於打本給女兒做生意圓夢，許紹雄表示：「要讓子女做自己喜歡的事，這樣成功的機會高一點之餘，他們亦會感覺開心，若果迫他們做不喜歡的事，賺幾多錢也沒用，他們只會感覺辛苦。」

絕世好爸許紹雄稱：「只是盡父母的責任，最重要是子女開心，這樣做父母的便開心。」

Charmaine也曾接受新加坡媒體訪問指，經營生意是「一腳踢」，由烘焙工作以至營銷和社交媒體查詢，也是她一人負責，而男友Shane十分支持她，更幫忙送貨，至於媽媽幫忙試味給予意見，家人及愛人也給予無限支持。

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