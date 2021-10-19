【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功

▲ 童顏李綺雯主題樂園慶祝37歲生日，拍拖兩年健身教練男友求婚成功。

妹李綺雯在昨日（10月18日）迎接37歲生日，與拍拖兩年的健身教練男友梁愷傑（Ocean）到主題樂園慶生。男友Ocean在黃昏後於旋轉木馬向李綺雯求婚，妹點頭答應成為準人妻。

同場加映：楊潮凱專訪

李綺雯答應求婚

圈中的童顏代表妹李綺雯，昨日與健身教練男友Ocean到主題樂園遊玩，慶祝她的37歲生日。心情大靚的她不停上載在樂園遊玩的限時動態，見她在內玩到手舞足蹈，盡顯童真。

男友Ocean在日落後，在亮了燈的旋轉木馬前向李綺雯求婚，女友點頭答應，二人互相送上甜蜜一吻訂情，Ocean寫道：「She said Yes！旋轉木馬前面成功俘虜公主嘅心，好好做我公主啦！願你一生快樂～」

▲ （instagram圖片）

合資開健身室

妹雖然沒有在其社交網站宣佈喜訊，但有在Ocean的帖文下留言回覆：「我要做女王！」

李綺雯於去年7月首次上載與Ocean的合照公佈戀情，至今拍拖約兩年，一直以來的感情相當穩定，二人經常大方放閃。同樣喜歡運動Keep Fit的他們，更於上月1同開設健身室。

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