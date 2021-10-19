  • 27°C
香港時間 : 20211019日 (週二) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功

娛樂 10:23 2021/10/19

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

童顏李綺雯主題樂園慶祝37歲生日，拍拖兩年健身教練男友求婚成功。

妹李綺雯在昨日（10月18日）迎接37歲生日，與拍拖兩年的健身教練男友梁愷傑（Ocean）到主題樂園慶生。男友Ocean在黃昏後於旋轉木馬向李綺雯求婚，妹點頭答應成為準人妻。

同場加映：楊潮凱專訪

李綺雯答應求婚

圈中的童顏代表妹李綺雯，昨日與健身教練男友Ocean到主題樂園遊玩，慶祝她的37歲生日。心情大靚的她不停上載在樂園遊玩的限時動態，見她在內玩到手舞足蹈，盡顯童真。

男友Ocean在日落後，在亮了燈的旋轉木馬前向李綺雯求婚，女友點頭答應，二人互相送上甜蜜一吻訂情，Ocean寫道：「She said Yes！旋轉木馬前面成功俘虜公主嘅心，好好做我公主啦！願你一生快樂～」

（instagram圖片）

合資開健身室

妹雖然沒有在其社交網站宣佈喜訊，但有在Ocean的帖文下留言回覆：「我要做女王！」

李綺雯於去年7月首次上載與Ocean的合照公佈戀情，至今拍拖約兩年，一直以來的感情相當穩定，二人經常大方放閃。同樣喜歡運動Keep Fit的他們，更於上月1同開設健身室。

【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活

    點擊圖片放大
    +17
    +16

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大醬園】主持轉當曾演員感不適應　李綺雯視演藝工作為終生職業
17:49 2020/02/20
【大醬園】主持轉當曾演員感不適應　李綺雯視演藝工作為終生職業
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
今日 09:44
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片
11:49 2020/03/18
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片

你可能感興趣

【大醬園】主持轉當曾演員感不適應　李綺雯視演藝工作為終生職業
17:49 2020/02/20
【大醬園】主持轉當曾演員感不適應　李綺雯視演藝工作為終生職業
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
今日 09:44
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片
11:49 2020/03/18
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片
李綺雯 娛樂人物職業 演員 結婚 健身 娛樂行業

最高瀏覽

【消委會】60款包裝餅乾含基因致癌物　8成半屬「三高」
10:08 2021/10/18
【消委會】60款包裝餅乾含基因致癌物　8成半屬「三高」
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣
13:23 2021/10/18
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
16:03 2021/10/18
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福