【劍神慶功】 Visa為奧運冠軍張家朗舉辦慶功活動　與「小劍神」深情分享劍擊路上寶貴經驗

由1996到2021，等了足足25年，香港終於有第二位運動員於奧運會贏得金牌。「劍神」張家朗在東京上演的「逆轉反勝」、「制霸東京」、「奪金一刻」，相信大家仿歷歷在目。近日他現身銅鑼灣出席了Visa為他舉辦的慶祝活動，與大家見面。

▲ 家朗於慶功活動上與市民合照，令現場氣氛高漲。

原來身為奧運獨家官方支付合作夥伴的Visa，早已於2000年成立Team Visa，今次2020東奧會為來自54個國家及地區的奧運會和殘奧會運動員提供贊助，是歷年來最大規模。張家朗是代表香港的Team Visa運動員，取得如此佳績，Visa自然也十分欣喜，並找來本地藝術家林輝參照他獲勝的英姿而設計和製作的獨一無二的手辦模型。大家不妨到希慎廣場的「Team Visa實體展覽」觀賞模型，以不同角度重溫張家朗在2020東京奧運的奪冠英姿。

▲ Visa向張家朗頒贈由本地藝術家林輝特別設計和製作的手辦模型。

1997年出生的張家朗現年24歲，已經達成了令很多人仰望一輩子的成就，更是不少小朋友的目標和榜樣。這天就有一班正學習劍擊的小朋來接受家朗指導，除了進行簡單訓練外，他們還向家朗問了很多問題。家朗一一耐心解答，更為他們每一位簽名留念。

▲ 家朗於活動向5至10歲的年輕劍手分享比賽心得。

家朗揚威東京，不僅是香港劍壇、體壇盛事，更是令整個香港振奮、鼓舞、團結的重要時刻，特別是獲獎後訪問中的一句：「想證明哪怕我們是一個小地方，但我們同樣可以做到」，直聽得人熱血沸騰。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）連同來自希慎集團、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、香港體育學院、香港劍擊總會等代表在慶祝活動中送上最熱烈的恭賀。

▲ 大家一起祝賀家朗贏得奧運金牌，期待他未來越戰越勇。

市民於2021年10月17日起至10月31日期間到位於希慎廣場的「Team Visa實體展覽+互動專區」感受「劍神」的風采。在「AR 拍攝站」，大家可以AR方式與張家朗的立體虛擬肖像「合照」，在「劍擊鍛鍊台」則可透過遊戲測試個人的速度和反應能力，以創新的方式體驗劍擊的趣味。

▲ 市民可以由即日起至10月31日到希慎廣場，以AR方式與張家朗的立體虛擬肖像「合照」。

由即日起至2021年10月31日，Lee Gardens Club會員以Visa信用卡於希慎廣場及利園區（Lee Garden）單筆簽帳滿港幣300元或1,000元，即可分別獲贈2020年東京奧運主題收納袋或手提袋，以及指定體育用品優惠券。市民千萬不要錯過前來希慎廣場打卡、將紀念禮品帶回家的機會。

（Visa 全力支持）