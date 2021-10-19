【新冠肺炎】本港新增2宗輸入確診個案　全部感染變種病毒

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本港新冠肺炎疫情放緩，今日（19日）新增2宗輸入個案，均涉及L452R變異病毒株的感染，包括1男1女，年齡介乎3歲及51歲，分別由英國及蒙古抵港，從英國抵港男子已完成接種2劑新冠疫苗。至今本港個案累計12,302宗，同日錄得少於10宗初步確診個案。

本港今日新增 宗輸入個案，詳情如下：

第12,306宗：51歲男，無病徵，10月17日從英國經航班BA031抵港，6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性

第12,307宗：3歲女，有病徵，10月17日從蒙古、韓國經航班CX419抵港，在10月18日發病，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性

政府昨夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士，須於10月20日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月16日至10月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠