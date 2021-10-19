【嚴打違泊】東九龍打擊交通違例發逾2千張告票　庫房進帳逾72萬元

▲ 東九龍總區打擊違例泊車。（警方提供）

警方昨日（18日）在東九龍打擊違例泊車，發出2,256張定額罰款通知書及多次票控共20輛車輛，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛，以最低罰款額320元計算，料罰款總額最少約72萬元。

東九龍總區交通部及各警區，昨日重點打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警方共發出2,256張定額罰款通知書及多次票控共廿輛車輛，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

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警方稱，如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走，確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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責任編輯：余思嵐