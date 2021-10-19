【檢疫酒店】李漢城料新一輪指定檢疫酒店增2千房間　以四星或以下中低價酒店為主

▲ 李漢城料新一輪指定檢疫酒店增2千房間。（資料圖片）

聖誕節假期是留學生返港的高峰期，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，預料新一輪指定檢疫酒店房間名單，將增加約2,000間房間供應，將以中低價酒店為主。

李漢城今早（19日）於一個電台節目中表示，當局已與聯會接觸，指出希望新一輪指定檢疫酒店中，增加檢疫酒店數量，令檢疫酒店房間總數增至1.2萬間，會以四星級或以下的中低價酒店為主。李漢城指出，聖誕及新年假期間相信有較多人返港，相信政府可根據航空公司已預訂的機票，估算回港人數。

另外，對於有檢疫酒店可向政府申請對外開放部分設施，如餐廳及健身設施等，有專家質疑會否造成防疫漏洞，李漢城指出，當局定期派人到酒店巡查，業界亦十分緊張衞生要求，會分隔供檢疫人士及一般顧客使用的通道，亦不會讓任何人自出自入。他亦強調，酒店是否開放部分設施予公眾，決定權在政府。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴