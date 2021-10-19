【拐帶疑雲】外公帶7歲孫外出險遭搶孫　杏花邨可疑老伯欲拖男童︰我個孫嚟

▲ 事發於杏花邨港鐵站附近，一名外公帶約7歲孫仔外出，險遭一名老伯搶孫。

不時出現疑似拐帶的事件，家長帶小朋友外出時，要注意孩子的安全。近日有港媽於社交平台分享，其兒子的補習老師轉述在杏花邨港鐵站附近發生的事件，有外公帶約7歲孫仔外出，險遭一名老伯搶孫。

該名港媽上周六（16日）於facebook群組「杏花邨人杏花邨事」發帖，表示當日補習老師為兒子補習後離開她家，在杏花邨港鐵站附近的商場看到一宗懷疑拐帶事件。港媽上載了與補習老師的WhatsApp對話截圖，補習老師向她講述事發經過。

補習老師指見到一名可疑老伯「搶人個孫」，她最初以為是別人家事未有太大恐慌。可是細看下，見到一名外公拖著年約7歲的孫仔，他堅稱不認識那位老伯。事件驚動一位女保安員，她嘗試將雙方分開，保持距離，而老伯聲稱「嗰個我個孫嚟㗎」。

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疑拐子佬出沒杏花邨

女保安員稱不理家事，但請他們不要在公眾地方打架，而外公則大聲表示「我無打佢」，更指出︰

佢想搶我個孫，佢唔知係咪黐線嘅！我啱啱喺將軍澳出嚟，一出閘呢個人就想搶走我個孫。

後來圍觀的人愈來愈多，外公聲稱要報警，該名老伯聞言轉身離開，有拍片人士阻止老伯離開，說「你家事就同警察講，你咁走就係拐帶」，但老伯未有理會繼續走。補習老師事後有感：

我仲以為香港冇拐子佬，太得人驚啦！

至於港媽在帖文提醒公眾，「請大家帶小朋友外出，也要小心點！這事情太恐怖啦」。

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網民：大家提高警覺

有網民覺得事件很嚇人，怕萬一區內真的有拐子佬出沒，希望大家提高警覺。有人認為外公最好報警求助，弄清真相，如事件只是誤會一場，也可以還老伯一個清白。另一方面，一名網民自稱目擊事發經過，他指該名老伯只是認錯孫仔，並說出他目擊的情況︰

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責任編輯：王明芳