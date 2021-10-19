【兩台大戰】C君任J2高層即進行革新　推6大新節目力撼ViuTV綜藝騷

▲ C君入主J2即進行革新。

TVB自今年邀得曾志偉及王祖藍回巢擔任高層後，連番進行節目改革，而組合農夫成員C君（鄭詩君）9月亦升呢入主J2台任職創意總監，而C君上任後亦著手籌備新節目，據知䂿入11月的台慶月，就將有6個全新的綜藝節目陸續播出。

C君入主J2台後，曾表示要即時籌備多個全新綜藝節目，但他主力負責幕後創作及統籌，暫不會親身上陣。

▲ C君成J2台高層。（經濟日報圖片）

【兩台大戰】C君入主J2出任創意總監 曾志偉點名升遷跟王祖藍同主創作

新節目迎台慶月

而下月便是TVB 55周年台慶，傳統上會有一系列劇集及節目作慶祝，台慶劇方面已公布了會是《換命真相》、《星空下的仁醫》、《拳王》及《十月初五的月光》，至於J2台亦將有連串改動。

早前鄭裕玲任主持的全新節目《男神廚房》已經開始始錄，首集便已經有張敬軒、張振朗等任嘉賓大騷廚技，雖未公布播出日期，但有望會為台慶月打頭陣。

同場加映：楊潮凱訪問

王賢詩主理的男男配真人騷《仔仔一堂》，節目會邀10位參加者包括網紅、混血調師和型男花藝師進行配對，暫定亦是11月初播映，或跟ViuTV節目《全民造星IV》對撼。

另外，有報導指其餘4個綜藝節目包括：「奶仔」方紹聰主持的《野外步出2》、柯有倫主持的全新音樂節目《那些年的音樂時光》，以電視城靈探為題材的《搵鬼去電視城》，以及一個關於便利店煮食的節目。

而較早前ViuTV亦公布了8大綜藝真人騷將會登場，J2適時變陣，除了是推新節目賀台慶，相信也是跟ViuTV正面對撼。

最新影片推介：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人