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【STEM教育】海洋公園辦STEM工作坊 　深入工程重地學纜車運作原理

社會 10:55 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（海洋公園提供）

說起海洋公園，不少人都會想到經典的登山纜車，適逢迎接五年一度的鋼纜更換工程，海洋公園將舉辦「『換』然一新纜車STEM工作坊」，6歲或以上小朋友及家長可深入纜車工程重地，了解鋼纜更換工序，及認識纜車的運作原理。

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海洋公園的纜車於1977年開始運作，每5年會進行鋼纜更換工程。園方今次首度舉辦相關的STEM工作坊，參加者可以深入纜車施工重地，認識纜車系統及車輪夾鎖結構；亦可透過STEM工作坊DIY簡單的纜車系統，了解相關科學原理、鋼纜編結技術，小朋友更可發揮創意，繪畫獨一無二的纜車設計。一家大細亦可把握機會，於纜車施工區影相打卡！

活動於11月6日至7日舉行，只限預約報名，活動門票將於10月22日下午4時起正式開售。每組門票380元，包括1位成人及1位6歲或以上小童，只接受以2人為單位之報名，參加者亦須自行購買活動當日有效之海洋公園入場門票

活動其他詳情，可到海洋公園網站瀏覽。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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