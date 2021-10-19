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【親子好去處】玩轉九龍灣11,000平方呎室內遊樂場　化身小小神槍手展開叢林激光戰【內附詳情】

親子好去處 18:38 2021/10/19

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MuiGs媽媽帶女兒玩轉E3 Club Playland。

室內遊樂場最適合小朋友放電！親子Blogger MuiGs 媽媽分享帶同4歲大女Makayla跟2歲細女Emma，前往九龍灣Megabox E3 Club Playland，大玩特玩！

盡玩過萬呎海景兒童遊樂場設施

九龍灣MegaBox智遊天地（E3 Club Playland）位於商場12樓，場地近11,000平方呎，據悉是全港最大的室內遊樂場，提供多種遊樂設施，包括跳彈床、波波池、旋轉滑梯、積木區、兒童玩具車等。MuiGs媽媽於facebook專頁「MuiGs」分享到智遊天地玩樂體驗，表示Makayla和Emma都玩得很盡興

小朋友可以玩海綿軟彈槍。（相片提供︰MuiGs）

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最新影片︰「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

化身小槍神參與叢林激光戰

MuiGs媽媽帶Makayla和Emma轉場13樓再玩過，開展「叢林激光戰」！場地變成夜間叢林主題，打造成鐳射激光槍戰區域，兒童和成人能一起體驗在戰區中用鐳射槍激戰的緊張快感！

透過刺激槍戰，小朋友需要與隊友合作、計劃進攻和防守路線，可以訓練到小朋友的冒險精神、團隊策略。MuiGs媽媽分享場地會在開始前為小朋友提供訓練，教導他們正確的玩法和安全守則。過程亦十分安全，就算被鐳射槍打中，只會發出光效和聲效，身上不會有痛楚，絕對安全，小朋友都可以放心掃射。

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最新影片︰退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

詳情
智遊天地（E Cube Club Megabox）
地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 12樓1號舖
電話：21171068
營業時間：11:00-20:30（一至日）
網頁：【按此

叢林激光戰
入場門票$100
1. 叢林槍戰一節5分鐘
2. 任玩區30分鐘（叢林戰時間包括在內）
備註︰單項收費$20起，附NERF玩具槍15發子彈，成人入場陪同送叢林槍戰一節

智遊天地訓練營 
地址：九龍灣宏照道38號MegaBox13樓1號舖「智遊天地訓練營」 
營業時間：11:00-21:00（一至日）
網頁：【按此

以上內容及圖片獲「MuiGs」授權報道，原文可見facebook專頁，影片可見YouTube頻道「MuiGs Playhouse

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰李樂遙

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