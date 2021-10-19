【消委會】60款預先包裝餅乾冠華水泡餅獲唯一滿分　另有11款獲4.5分

▲ 消委會檢測60款餅乾樣本中，有12款獲4.5星評級或以上。（消委會圖片）

消委會今期測試市面60款預先包裝餅乾，全部樣本在加工過程中產生污染物，當中逾7成半同時檢出環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺3種污染物（即看：【下一頁】）。不過，成功通過多數安全測試、獲消委會評級4.5星以上的餅乾樣本亦有12個，種類主要是克力加、威化餅等；再按品牌細分，本地製造的冠華水泡餅唯一獲滿分5星，麥維他輕怡全麥消化餅亦奪4.5星。另外有3款餅乾樣本屬於高纖。

消委會指全部60款餅乾樣本中，冠華水泡餅獲滿分5星，產品通過食安測試，以及總脂肪、鈉及總糖的營養素含量測試也達標。可是通過污染物含量測試的餅乾只佔少數，僅4款沒有檢出3-MCPD，6款無檢出環氧丙醇，另5個樣本不含丙烯酰胺。

部分獲4.5或以上星評級的餅乾樣本：

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其餘11款獲4.5星評級的餅乾樣本，威化餅佔3席，包括本地品牌「嘉頓」花生味威化、還有「萊家」Loacker朱古力味、「Gastone Lago」檸檬味威化。另外5款外地進口克力加（Crackers），包括不含3-MCPD的「瑞士達維他」、「Barilla Mulino Bianco」、「CRICH」，而「Huntley & Palmers」、「Nabisco」克力加也奪4.5星。另外「麥維他」輕怡全麥消化餅、「McVitie's」CLUB橙味朱古力餅、「鯉魚門紹香園」花占餅也獲同一好評。

另外3款餅乾屬於高纖，分別是威化餅「LU」黑朱古力威化，以及克力加「瑞士達維他」、「Huntley & Palmers」。

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記者：陳麗娜