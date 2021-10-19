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【MIRROR x ERROR星蹤】ERROR上《Chill Club》舞台　MIRROR成軍3周年舉行派對

娛樂 12:17 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鏡粉和404又要出動！

人氣男團MIRROR和ERROR的工作及應援活動一浪接一浪，鏡粉和404都忙於出動！

本周活動包括ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡和郭嘉駿（193）一起演出《Chill Club The New Vibes》；與Ian+AK坐直升機遊維港；登上《Megahit》號等。

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此外，MIRROR 12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）將一同出席《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》，相信鏡粉定必十分期待。

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（ViuTV提供）

ERROR上《Chill Club》

繼《Chill Club A New Stage》後，ViuTV於10月20日晚上八時在九龍灣國際展貿中心舉辦《Chill Club The New Vibes》，並邀得ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠齊齊以音樂Chill足一晚。

（大會提供）

與Ian+AK坐直昇機

時裝集團PORTS為慶祝60周年而舉辦的Tie Traveller慈善活動，選出兩位義工幸運兒於10月20日下午2時與陳卓賢（Ian）及江𤒹生（Anson Kong，AK）一同搭直飛機暢遊香港。

（IG截圖）

《Megahit》號

教主的新歌《Megahit》推出後深受神徒愛戴，一眾神徒更特意在巴士車身落廣告宣傳，讓《Megahit》號遊走各處。

（ViuTV提供）

MIRROR見鏡粉

MIRROR今年成軍3周年，ViuTV將於11月3日下午6時在九龍灣舉辦《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》，MIRROR總動員也會出席，讓鏡粉與12子見面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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