【MIRROR x ERROR星蹤】ERROR上《Chill Club》舞台　MIRROR成軍3周年舉行派對

▲ 鏡粉和404又要出動!

人氣男團MIRROR和ERROR的工作及應援活動一浪接一浪,鏡粉和404都忙於出動!

本周活動包括ERROR四子梁業(肥仔)、何啟華(Dee)、吳保錡和郭嘉駿(193)一起演出《Chill Club The New Vibes》;與Ian+AK坐直升機遊維港;登上《Megahit》號等。

此外,MIRROR 12位成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、江𤒹生(Anson Kong)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)、陳瑞輝(Frankie)、楊樂文(Lokman)、李駿傑(Jeremy)與王智德(Alton)將一同出席《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》,相信鏡粉定必十分期待。

▲ (ViuTV提供)

ERROR上《Chill Club》

繼《Chill Club A New Stage》後,ViuTV於10月20日晚上八時在九龍灣國際展貿中心舉辦《Chill Club The New Vibes》,並邀得ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠齊齊以音樂Chill足一晚。

▲ (大會提供)

與Ian+AK坐直昇機

時裝集團PORTS為慶祝60周年而舉辦的Tie Traveller慈善活動,選出兩位義工幸運兒於10月20日下午2時與陳卓賢(Ian)及江𤒹生(Anson Kong,AK)一同搭直飛機暢遊香港。

▲ (IG截圖)

《Megahit》號

教主的新歌《Megahit》推出後深受神徒愛戴,一眾神徒更特意在巴士車身落廣告宣傳,讓《Megahit》號遊走各處。

▲ (ViuTV提供)

MIRROR見鏡粉

MIRROR今年成軍3周年,ViuTV將於11月3日下午6時在九龍灣舉辦《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》,MIRROR總動員也會出席,讓鏡粉與12子見面。