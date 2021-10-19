【癌症殺手】女子舌頭傷口持續1年不癒確診患舌癌　醫生：牙齒尖銳長期擦損舌頭

▲ 一名女子舌頭傷口持續1年不癒，求醫後確診患舌癌，醫生指是尖銳的牙齒長期擦損舌頭所致。

口腔傷口持續不癒，有機會是患癌徵兆。武漢一名68歲女子口腔潰瘍持續一年，求醫後確診患上舌癌中晚期。主診醫生指出，是尖銳的牙齒長期摩擦舌頭，誘發舌癌。本港有臨床腫瘤科專科醫生亦表示，若牙齒經常刮損舌頭，那個位置生癌的機會也較大。

綜合內媒報道，該名68歲張姓女子口腔潰爛不癒，持續一年，痛得影響進食。她起初以為是小問題，直至女兒回家探望，發現她異常消瘦，才得知她因舌頭十分疼痛，難以進食，並持續了一段頗長的時間，遂帶她往醫院求診。

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武漢市第六醫院口腔科主任曹直發現，張女士舌頭右側邊緣位置潰瘍，爛得像朵菜花，疑患舌癌。經檢查後，確診患上中低分化舌癌，惡性程度較高。為徹底清除癌變組織，醫生為她做手術，切除舌部腫瘤、右側頸淋巴結、右側部份下頷骨。另因發現她口腔右側有牙齒殘冠未處理，尖銳的牙齒很易擦傷口腔黏膜，與舌癌關係甚大，故做手術時一併處理。

曹醫生指，被牙齒殘根摩擦是舌癌常見成因。口腔舌黏膜若長期受牙齒殘根或殘冠、鋒利的牙尖、假牙等長期刺激，會引發慢性炎症，甚至是癌變。他提醒，若牙齒內有殘根，或牙尖鋒利，應及早求醫。若舌頭邊緣、舌尖等位置出現傷口，持續一個月未癒合，要及早求醫。

舌癌症狀及成因

癌症徵兆很易被忽視。本港臨床腫瘤科專科醫生羅振基早前接受TOPick訪問時指出，經常口腔潰瘍，起初會以為是生痱滋，但若持續兩、三星期也未癒合，就未必是痱滋，需盡早求醫，因可能是癌症，例如舌癌。

羅醫生指，若牙齒經常刮損舌頭，那個位置生癌的機會較大。他分享一宗病例指，本港曾有一名女士30多歲就患上舌癌，但由發展到成癌一般需時十年八載，意味著她10多歲、20多歲已有致癌因素，成因就是牙齒長得不整齊，以致舌頭不斷被牙齒刮傷。

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耳鼻喉科專科醫生余協祖早前受訪指，舌癌患者早期會感到舌頭疼痛，出現潰瘍情況。一般人幾天就會復原，但患者潰瘍卻是一直沒有好轉，更出現傷口面積愈來愈大、疼痛感愈發增強的問題。後期舌癌患者更會出現說話不清、進食困難及發音不佳等問題，當患者想郁動舌頭時，異常困難。

余醫生指，食煙、飲酒，雪茄或檳榔愛好者，發病率較高。在他接觸的患者中，以中年至老年患者為主，但家人如曾患舌癌，並不代表舌癌風險高。現時暫未知癌細胞在體內的潛伏期。

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責任編輯：羅嘉欣