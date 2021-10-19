【Dior Men】張家朗自認鞋癡：家藏逾百對波鞋　

▲ 張家朗表示，自己本身都很喜歡Dior，能成為首位香港Dior Men代言人，對他來說是一個很新的嘗試和突破。

今年剛過去的東京奧運，當中張家朗憑著個人花劍奪得冠軍，更是叫人欣喜。近日這位小伙子更被Dior看中，成為香港首位Dior Men代言人。早前他現身品牌店舖，我們當然不會放過與這位體壇「193」初踏時裝台板，暢談運動以外的生活的機會。

記：經濟日報 張：張家朗

記：由運動員身份到成為時裝品牌代言人，身份上有著很大轉變，對你來說習慣嗎？

張：其實尚未習慣，但感到很開心，自己本身都喜歡時裝和留意一些流行事物。

▲ 因為疫情方面，身為代言人的他未能出席巴黎時裝展，期望疫情早些退下，這位小伙子可以一嘗出席國際時裝大騷的滋味。（圖片品牌提供）

記：日常生活上，你喜愛哪一種類型的服裝打扮？

張：我日常的打扮比較casual，喜愛穿tee和短褲上街，可能自己是運動員的關係，流汗比較多，而且香港天氣炎熱，所以都很難穿上比較隆重的服裝。

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記：當你參加東京奧運時所穿著的一對綠白色nike Dunk球鞋，在香港瞬即成為被搶購的項目，甚至出現炒賣情況，這件事你知不知道？

張：哈......我知道，當時已經有朋友對我說，聽到後都感到很驚訝，但感覺都是開心的，這證明了當時大家都有留意比賽和替我獲得成績而感到興奮，背後對我、甚至對本地體育界都是一件好事。

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收藏波鞋受爸爸影響

記：這一對伴你參賽的nike球鞋，是否已經不再穿著成為你家中的收藏項目？而你家中又有多少對球鞋？

張：不，這對球鞋我仍然經常穿著。家中有超過100對球鞋﹗我想喜歡球鞋人都會收藏不同的球鞋。至於喜歡球鞋的原因，我想是受爸爸所影響吧﹗因為他是一位籃球員，同時亦喜歡球鞋，童年時我已經看見姊姊穿上Air Jordan 11球鞋，在耳濡目染下，小時候的我都開始留意球鞋。

記：假若不是新冠肺炎肆虐全球，剛過去7月應該是巴黎男裝周舉行的日子，身為Dior Men代言人的你定會出席這一場國際大騷，你有否期望出席這些時裝盛會？

張：我十分期待出席呢﹗還記得今年1月的時候，我剛好在巴黎比賽，比賽完畢後適逢巴黎時裝周正式開鑼，我和隊友不時在巴黎的街頭上看到很多穿戴得很漂亮的人趕赴時裝展，這一種氣氛我很喜歡，期望有一天我能夠參與這些時裝界的盛事。

記：這一次你能夠成為首位香港人當上Dior Men代言人，你的感覺如何？假若品牌找你當上時裝展的男模，你會否有興趣參與？

張：我當然很開心，自己本身都很喜歡Dior，對我來說是一個很新的嘗試和突破。當然有機會我都想嘗試，但前題是不要影響訓練，始終我都是一位運動員要focus於運動上的成績。

偏愛Saddle Bag易配襯

記：身為Dior Men代言人的你，都會懂得品牌其中的一個強項是配飾，你最喜歡哪個項目？

張：我最喜歡的是Saddle Bag，因為它真是非常易於配襯，就算你穿得很casual上街，配上一個Saddle Bag都可以，更重要的是不會出現反效果。

▲ 既然張家朗快人一步穿上Dior Men X sacai系列，我們亦率先介紹這個經sacai設計師阿部千登勢操刀的Saddle bag。（售價未定/圖片品牌提供）

記：你奪得了奧運金牌，對於未來參與比賽的你來說，究竟會增加你的信心？還是帶來更大的壓力？

張：我會當它的一種動力。誠然，拿下金牌的不只是我一人，有更加多人拿下不只一面金牌，我會想既然他人都可以做到，我自己都一樣可以，所以拿下了這面花劍金牌對我來說不是一種壓力。最重要的是不要因為自己拿下了一些成績，而忘記了最初自己打劍是甚麼的一回事，當中可能就是最單純的開心、這方面要常常提醒自己。

記：這一次會留在香港多久？

張：12月頭就要出外比賽了，要逗留半年，最快明年6月才會返港。

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記：你當上Dior Men代言後，曾經說過要實現夢想，就一定要敢於做夢，你現在拿下奧運金牌，都可以說是實現了夢想，你下一個夢想又是甚麼？

張：我是一位運動員，加上我又年青（24歲），我會將目標放在下一屆的巴黎奧運，因為我教練是一位法國人，而且我們經常都在巴黎練習，加上會逗留一段很長的時間，正所謂因利成便，間接巴黎就是我們半個主場，所以希望來屆巴黎奧運會有著更好的成績。

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記者：何偉雄