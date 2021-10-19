【2021大閘蟹】十里洋場+家上海推大閘蟹套餐　入會及簽匯豐卡可享買一送一優惠

▲ 十里洋場6道菜金秋大閘蟹盛宴，每隻足5両重。(餐廳提供)

1957 & Co. 集團旗下的淮陽菜食府十里洋場及家上海的大閘蟹餐一向有水準，今年也不例外，推出十里洋場6道菜金秋大閘蟹盛宴及家上海6道菜珍味大閘蟹套餐。

大廚當然會以「青背、白肚、金爪、黃毛」四大特徵揀蟹準則，精挑細選膏多肉厚的江蘇太湖清水大閘蟹炮製金秋蟹宴，以多種方法烹調大閘蟹菜餚，並以至少兩隻大閘蟹的蟹粉入饌每道蟹粉菜式，務求將大閘蟹的美味以不同方式呈現於食客眼前，讓對蟹迷都能大快朵頤。

並且凡是1957 & Co. Loyalty Program會員 (可即時免費入會享優惠) 及匯豐信用卡持卡人惠顧金秋大閘蟹盛宴即享「二人同行一人免費優惠。

▲ 套餐之外還想多吃點蟹粉菜，這道蟹粉滑豆腐($148)一定滿足要求。(餐廳提供)

十里洋場6道菜金秋大閘蟹盛宴

淮揚四小品 (黑松露珍珠燻溏心蛋、話梅涼瓜、目魚大烤、女兒紅醉蝦)

花膠蟹皇翅

清蒸大閘蟹 (5両) (追加每隻$208)

鮑汁扣原隻鮑魚拼鵝掌

蟹粉芙蓉帶子蟹斗

蟹粉河蝦脆米炒飯

夠薑芝麻湯丸

原價每位$980*(兩位起)

*必須二人惠顧方可享用買一送一優惠(加一服務費以原價計算)、惠顧蟹宴可以優惠價$50享用咸享太雕十六/100ml。

供應日期：即日起至12月中旬 (匯豐信用卡優惠由10月4日至12月12日)

電話：2338 5500

▲ 家上海套餐內的生拆蟹粉小籠包，見包頂部滲出點點蟹油，肉汁與蟹粉混和，不可錯過的美味。(餐廳提供)

家上海珍味大閘蟹套餐

江南四式拼盤 (陳醋紅蜇頭、水晶肴肉、四喜烤麩、淮鹽溏心燻蛋)

淮安蟹粉花膠三絲羹

清蒸大閘蟹 (5両) (追加每隻$178)

蟹粉瑤柱賽螃蟹

蟹粉鹹肉扒花菜

經典家上海蝦蟹炒飯

夠薑湯丸

原價每位788* (兩位起)

*必須二人惠顧方可享用買一送一優惠(加一服務費以原價計算)

供應日期：即日起至12月中旬

電話：2602 2218(元朗店)、2869 2228(奧海城店)

記者：郭秀芳