【萬聖節2021】哈囉喂拉丁版死亡嘉年華　CHICACA亡靈節解構墨西哥人豁達生死觀

▲ 今年Chicaca Culture的拉丁美洲文化團體，將舉辦一連兩星期CHICACA亡靈節。(相片來源︰Chicaca Culture fb)

萬聖節臨近，不少應節活動已相繼開鑼。今年Chicaca Culture的拉丁美洲文化團體將舉辦一連兩星期CHICACA亡靈節，並在中環的藝術空間Cabinet of Stories舉辦「Fantasy of the Dead 死人頭狂想屋」展覽，展出亡靈節相集及相關文化活動，解構墨西哥人獨特的生死觀，chic得來又有思考的空間。

「Fantasy of the Dead 死人頭狂想屋」展覽為是次的活動焦點，展覽以墨西哥房間為佈置概念，第一部分是亡靈節相展，由大街小巷走到墓園，從照片看墨西哥人如何慶祝死亡；第二部分是墨西哥祭壇，走進墨西哥房間，萬壽菊與燭光引領你走向祭壇，深入了解不同物件的文化內涵，欣賞墨西哥匠人工藝；第三部分是「你和逝者的故事」徵集作品，收集不同人的生死故事，關於死亡、回憶、遺憾、愛……帶出死亡並不可怕，遺忘才是最可怕的道理。

▲ (相片來源︰Chicaca Culture fb)

主題文化活動

1. Catrina骷髏頭 Face painting

面部彩繪活動限定四日，大人小朋友都可以化身骷髏頭，親身體驗亡靈節!死亡氣氛與狂歡心情交織，就是亡靈節的精粹，面對死亡，其實也可以詼諧幽默。

日期: 10月23日(六)、10月24日(日)、10月30日(六)、11月1日(一)

時間: 14:00 - 18:00(10月23、24、30日；18:00 - 20:00(11月1日)

收費: 每人$50 (展覽入場須另行購買)

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▲ (相片來源︰Chicaca Culture fb)

2. 彩繪骷髏頭親子工作坊

墨西哥人在亡靈節把糖果造成骷髏形狀，引伸出各種造型的骷髏頭工藝品。委內瑞拉手藝達人Omaira 會帶領家長及小朋友彩繪他們專屬的骷髏頭，讓小朋友親身體驗獨特的墨西哥文化。

導師: 手工導師Omaira

日期: 10月23日(六)、10月30日(六)

時間: 10:30 - 12:00 (1.5小時)

收費: $320 (一位家長帶一位小朋友,包材料費及展覽入場)

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▲ (相片來源︰Chicaca Culture fb)

3. 動畫Coco祭壇親子工作坊

手工藝導師Season將帶領小朋友製作迷你祭壇,紀念逝去的親人、寵物甚至丟失了的心愛玩具。過程中享受做手工的親子時光，也是父母與子女討論如何面對離別與死亡的最佳時機。

日期: 10月24日(日)、10月31日(日)

時間: 1030am至12pm (1.5小時)

收費: $320 (一位家長帶一位小朋友,包材料費及展覽入場)

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▲ (相片來源︰Chicaca Culture fb)

記者︰馮柏偉