王菀之出道已為張學友賞識　跟伍仲衡出合輯紀念20年友情

▲ Ivana與伍仲衡走訪香港多個文青景點影靚相。

「唱作女皇」王菀之（Ivana）與著名音樂人伍仲衡為紀念相識超過20周年，攜手合作專輯《仍然記得嗰一次》，Ivana感激伍仲衡為音樂路上「伯樂」帶她入行。專輯於大半年前開始構思，但音樂製作只花了兩個月時間光速完成，伍仲衡笑言破晒人生紀錄，笑言以專輯紀念友誼是「好威水」的事情！

為配合專輯日與夜的意念，Ivana與伍仲衡分別走訪香港多個特別景點影靚相，穿著白色長裙仙氣十足的Ivana，由清晨開始在不同文青咖啡店打卡，期間在一間有貓貓的店裹邊玩貓邊拍照，而在一間佈滿書籍的咖啡店，更創意爆發寫了一段旋律。

至於伍仲衡則從黃昏開始穿梭香港大街小巷拍攝，悠然地在大排檔歎奶茶，在街市水果檔與街坊閒聊，再到舊式唱片舖尋寶。

▲ 期間Ivana在一間有貓貓的店裹邊玩貓邊拍照。

這次與伍仲衡合作專輯，Ivana表示非常開心和期待，她說：「這專輯是一個Special Project，因為對我不只是出碟的意義，並記錄了我和伍仲衡兩個音樂創作人識了二十幾年的友誼，像一個Celebration Project。」

云云音樂界好友，為何只有與伍仲衡慶祝相識而出專輯呢？她說：「因為伍仲衡帶我入行，是我音樂路上『伯樂』，我想以一個特別音樂形式，慶祝和紀念這份友誼。」

伍仲衡一邊忙著自己的音樂會，又要為這次專輯做監製，坦言每天與時間競賽，兩個月光速完成，破晒個人紀錄。「兩個月做起12首歌，過往至少花大半年以上。幾乎日日錄音，除咗Ivana唱歌，並要負責好多樂器和混音。」

▲ 伍仲衡則從黃昏開始穿梭香港大街小巷拍攝。

回想與Ivana第一次碰面要數到二十多年前。他說：「大約21年前，由朋友介紹Ivana幫我唱demo，我第一次聽到她的聲，原來她都識寫歌，於是幫我唱demo，很快她的嘅歌由張學友唱成《我真的受傷了》，後來Ivana讀完書再返來香港做歌手。」

專輯收錄一半是伍仲衡的作品，另一半是他和Ivana都很喜愛的前輩作品。他說：「我覺得以專輯去紀念一段友誼係『好威水』，這份禮物用錢都買唔到，而且是長青，過多20年甚至30年聽都依然咁正。過往為其他歌手做碟錄後我不再理其他事，但這張碟連影封面都有我份，特別有意義，是完全屬於我的Baby！」

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