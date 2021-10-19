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【MIRROR Party】MIRROR舉行成軍3周年派對　麥當勞App會員捐$20有機會拎入場券【內附詳情】

娛樂 12:29 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由即日起至10月22日，麥當勞App會推出捐款劵，捐款後有機會獲得MIRROR成軍三周年的MIRROR Be 3 Party入場門券。

麥當勞的MIRROR攻勢一浪接一浪，繼粉紅教主特飲及三子籃神卡掀起全城熱潮，由即日起至10月22日，麥當勞App會推出捐款劵，捐款後有機會獲得MIRROR成軍3周年的MIRROR Be 3 Party入場門券，數量有限，鏡粉們切密錯過！

全城對MIRROR開演唱會一事都期待不已，MIRROR終於宣布明年7月於紅館開10場演唱會，鏡粉們當然特別興奮，只是演唱會一飛難求，不過現在機會來了！

鏡粉們想贏取演唱會飛？就要火速行動了。（官方圖片）

只需於10月22日下午2時或之前成功登記成為麥當勞App會員，並用手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App的捐款券，捐款$20予香港麥當勞叔叔之家，即有機會換取門票！

MIRROR Be 3 Party將於11月3日（星期三）假九龍灣國際展貿中心舉行，當日下午將特設麥當勞App會員尊屬場次！幸運兒只有300個，會員只享有一次參加機會，得獎結果將於10月28日通過登記電郵公佈，數量有限，鏡粉們要火速行動啦！

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派對時間及地點：

日期：2021年11月3日(星期三)

登記入場時間：下午2時

派對開始時間：下午3時

地點：九龍灣國際展貿中心

注意事項：

得獎結果將於10月28日透過電郵通知得獎者。

請確保於麥當勞App提供之電郵地址及手提電話號碼屬於你本人，因會用作得獎通知及入埸時核實身份之用。

記者︰梁靜詩

最新影片推介：楊潮凱專訪

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