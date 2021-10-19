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【親子好去處】灣仔長臂猿保育展覽　設打卡位及免費藝術工作坊

休閒消費 12:51 2021/10/19

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《離地森活》長臂猿保育展覽由嘉道理農場主辦，推廣長臂猿及熱帶雨林保育。（相片來源：嘉道理農場暨植物園）

10月24日為國際長臂猿日，嘉道理農場暨植物園由即日起至24日，於灣仔利東街舉辦《離地森活》長臂猿保育展覽，把中庭搖身一變成為熱帶雨林研究基地，增加大眾對長臂猿及森林保育的認識和關注。

展覽收錄4種長臂猿的歌聲，只要把耳朵靠近聲管， 可即時收聽牠們的「首本名 曲」。（相片來源：嘉道理農場暨植物園）

《離地森活》長臂猿保育展覽，在鬧市中搭建的熱帶雨林研究基地，認識長臂猿獨特的歌聲、身體結構、家庭關係以及成長過程， 了解香港的保育團隊如何協助拯救這些瀕臨滅絕的動物，並如何在日常生活中為保護長臂猿和牠們的家園。 

展覽中還展出了一隻三米高、由本地藝術家耗時一個多月， 採用環保物料竹篾，結合傳統「紮作」與「竹編」技術，編織而成的高黎貢長臂猿藝術裝置，體積比真「猿」還要大兩倍 。在「聲管傳歌」區，更可以聽到長臂猿的獨特叫聲，另亦有獨家instagram濾鏡特效供參觀者打卡。

此巨形長臂猿的毛髮使用了「竹編」的「亂紊編」技巧，一根根細心編織而成。（相片來源：嘉道理農場暨植物園）

展覽期間的周末亦設有藝術工作坊、紀錄片放映及分享會。工作坊免費參加，有長臂猿紙藝及長臂猿絲印布袋製作，即埸登記即可。兩套紀錄片則在灣仔溫莎公爵社會服務大廈進行，更邀請到嘉道理農場暨植物園中國保育部主管陳輩樂博士作分享，可於網上報名免費參與。

《離地森活》長臂猿保育展覽

地點：灣仔利東街中庭
日期：即日起至10月24日
時間：12nn至7pm
活動網頁：www.kfbg.org

記者：張頌婷

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