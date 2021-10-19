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【冰島潮什麼】梁芷珮冰島浸溫泉展好身段　Christy玩滑翔傘嚇到喊

娛樂 11:43 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Christy來到坐擁數百個天然溫泉的冰島，自然大浸特浸。

《潮什麼》系列潮玩達人梁芷珮（Christy）其主持的全新旅遊節目《冰島潮什麼》昨晚（18日）首播，今明兩晚（19及20日）播出的兩集，Christy將喪玩各樣刺激體驗、豪飲冰島靚湯以及大歎兩大特色溫泉。

Christy與老公Kenneth早前七月遠赴冰島環島遊，體驗夏天冰島的好玩之處，向來不吝嗇美好身段的Christy，來到坐擁數百個天然溫泉的冰島，自然要大浸特浸。

她到曾經歷火山爆發的山谷享受天然溫泉。

她先到12萬年前曾經歷火山爆發的山谷享受天然溫泉、再到被封為「冰島第一個游泳池」兼被噴水間竭泉包圍的天然溫泉歎世界！與水有緣的她，更會走訪「彩虹爆布」兼到冰河湖及冰川湖潮玩獨木舟及橡皮艇，享受與浮冰零距離接觸以及瘋狂打卡樂趣。

具探驗精神的Christy，還會到被不同旅遊頻道列為人生必到世界景點之一、只於夏天才會開放的睡火山探險，潛入極深地底觀賞火山口。

走訪冰河湖及冰川湖潮玩獨木舟及橡皮艇。

她亦會深入冰島南部維克的「冰洞穴」進行探險，為了將奇景及靚景帶給觀眾，可謂豁了出去。有旅遊達人敬業精神的Christy，還進行了長達半小時的滑翔傘飛行體驗，未知是否驚恐過度，體驗期間及落地後，更不斷感觸落淚！

Christy亦飲湯飲到盡。為了配合冰島人「喜愛飲湯」的文化，Christy於當地先後品嚐了龍蝦湯、爆菇磨菇湯、羊肉湯以及著名的Lava Soup（熔岩湯，實為足料牛肉辣湯）等，當中以Lava Soup最有特色。

Christy當地先後品嚐了龍蝦湯、爆菇磨菇湯。

Christy更會帶大家親身體驗、冰島獨有的熔岩Live Show，解構及欣賞世界唯一的熔岩示範表演，近距離見識高達1,100度高溫的熔岩如何流動。

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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