【愛馬仕】吳若希晒Hermes+Chanel手袋　最愛特別訂製Kelly 25

▲ 吳若希晒Hermes+Chanel手袋，其中特別訂製Kelly 25炒價$20萬起。

藝人吳若希（Jinny）自從2013年開始賺到更多錢，開始接觸及購買Hermes、Chanel、Dior等名牌手袋。早前，她在YouTube頻道分享買名牌手袋的故事。

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Jinny指2013年前，她對牌子不認識，對名牌手袋也沒有追求，因為2013年至2014年賺到更多外快，所以開始買名牌手袋。即使買了名牌手袋，她平時都是「粗用」。

手袋買返嚟就係要用！

如果買手袋後要用得很小心，這是手袋用你，而不是你用手袋！

Chanel小肩包 花費約$2萬

她在結婚及生小朋友前，花了約$2萬買了黑色Chanel小肩包，這個手袋空間實用，款色經典，亦有一條經典及美麗的肩帶。

Jinny買手袋時會選偏向實用性高的手袋，即使用得殘舊也不會很心痛。

Hermes Kelly Ado 花費約$4萬（二手）

*香港專門店售價：$6.96萬 代購價：$11萬

另外，Jinny一次去旅行時在一間二手手袋店看到，當時她買時不知道這個是一個大牌子，只是覺得它很可愛、很方便使用。不過，這皮料是容易刮花，因此她購買時也不是極新。

她續指去旅行時的心態特別喜歡花錢，即使當時不認識這手袋卻願意用約$4萬購買手袋。

旅行時會有股魔力，令你覺得一次半次，不緊要吧！

她認為買回來的手袋一定要常常用才會抵用，用手袋價值除以使用次數，使用次數愈多，每次使用手袋的成本愈少。

有一段時間，我把它用到淋漓盡致，去到哪都會用它。

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Dior Book Tote 花費約$2萬

至於Dior Book Tote是Jinny的第一個客製化的手袋，她非常喜歡，亦會視它為傳家之寶。原來《姊妹淘》的每位主持都擁有一個Book Tote，她們常常出現撞袋的情況，便會用袋上的客製化人名辨認。

當Jinny成為了媽媽之後，她發現之前的細手袋都不太實用，因為她要預備很多奶粉、尿片、尿片墊、毛巾等等，太多物件要帶出外。而Dior Book Tote容量大，可以上班使用，又可以和小朋友一起外出使用，十分方便。

Hermes Kelly 25 epsom皮 花費$7.8萬

*香港專門店售價：$8.33萬 代購價：$20萬至26萬

買Hermes手袋有錢都未必買得到，還要靠「誠意」及機會，特別是購買人氣的Birkin、Kelly及Constance。

這個牌子是很多女生都希望擁有的牌子！

Jinny花了$7.8萬特別訂製Hermes Kelly 25的機會得來不易，當時有一位朋友擁有這個特別訂製的名額，但他暫時未有這個想法，然後讓了這名額給Jinny。

這手袋由皮、線、扣、配件、顏色都是Jinny親自挑選。她又用了很長時間等待來到，所以這是她珍而重之、不捨得用、又最喜歡的手袋。

Jinny特意挑選心愛的藍色為底色，她甚至把以不同的藍色放在一起拼色，後來她發現這拼色效果不太明顯。

藍色配藍色不太覺得有配襯過的感覺。

她建議如果大家日後有機會做配色訂製時，可選擇對比度大的配色。此外，手袋扣帶上都印上了「JN」，代表她的名字，相當獨特。

如何擁有特別訂製Hermes資格？

雖然特別訂製的Hermes手袋跟香港專門店購買的手袋價錢相若，但要擁有一個特別訂製的機會非常珍貴。Ｆ＆Ｆ Luxury老闆Frankie解釋這個特別訂製機會是Hermes對VIP客戶的獎賞，而這些VIP客戶之前已經購買了很多Hermes產品，儲到一定的金額。

基本上客戶得到這個特別訂製名額已很開心，不會考慮手袋的價值。

「獲獎」的VIP客戶可以到門市選擇喜歡的手袋款、皮革、顏色、車線、金屬扣等等，設計專屬自己的款式，而過程不需要再「配貨」。

除了影片中介紹的手袋，Jinny平日在IG都會分享其他手袋，例如Hermes Roulis，可見她對Hermes情有獨鍾。

Mini Roulis evercolor皮capucine色 *香港專門店售價：$5.75萬 代購價：$6.3萬

▲ 她配襯Hermes Mini Roulis遊走深水埗。（相片來源：吳若希IG）

保養Hermes手袋小貼士

Hermes手袋工藝精湛，價值不菲，擁有它當然要好好珍惜。Frankie教大家保養手袋的小貼士。

1. 急救刮花了的皮革

由於Hermes皮革都採用最高級真皮，如不幸刮花，急救方法可用手打圈捽花痕，因手上天然油脂及真皮會產生化學作用，可減輕花痕甚至消除。當然，如果刮太深，急救不成功，應盡快拿去專門店修理。

2. 避免穿牛仔褲

新買的牛仔褲特別容易褪色及染到其他衣物及手袋上，Frankie指herbag等帆布袋易被上色，特別夏天出汗穿新牛仔褲最易染上去。因此，配搭昂貴及心愛手袋時，最好不要穿牛仔布物料的衣物。

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*以上Hermes手袋香港官方售價、代購價錢及款式參考由F & F Luxury老闆Frankie提供，代購價會根據市場價格而變。

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責任編輯：王芷瑩