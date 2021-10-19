房協  高效管治推動可持續發展 以人為本重視持份者參與

在地少人多的香港，房屋供應一直備受關注，擁有一個安樂窩亦是大部分市民的心願。成立逾70年的香港房屋協會（房協），由50年代興建全港首個出租屋邨，至近年推出「資助出售房屋」及「長者房屋」項目等，皆體現出為市民提供優質及可負擔居所的宗旨，肩負「房屋實驗室」的使命，可謂任重道遠。其成功之道與實施雙層管治架構及以人為本等優質管理方針息息相關，也是房協今年勇奪「優質管理獎–卓越獎」的關鍵。



優質管理是企業賴以成功的必備元素，房協行政總裁陳欽勉指出，作為非牟利的 非政府機構，房協一直致力持續提升管 理模式及架構，與其他規模相近的企業一樣，先要制定清晰的目標、宗旨及信念，建立優良的管治架構，推進團隊由上而下執行決策之餘，同時加強各級員工與管理層的溝通，從而有效達成各項工作目標。

▲ 自1948年成立以來，房協一直秉持「建屋惠民」的使命，以創新思維締造宜居家園及共融社區。

專業管理架構 重視跨部門溝通

「房協的使命是服務大眾，更需以人性化的角 度推展不同服務，並為社會把脈，因此，經常與公 眾接觸的前綫同事，往往能即時知悉客戶及持份者 對房協政策的看法和建議，並向管理層反映，故他們的角色十分重要，也是機構的重要資產。」陳欽勉稱，房協深明要有效做到上情下達，需要兼具優質的管理架構與良好的人才管治，所以早於2000年實施雙層管治架構，由監事會及執行委員會組成，成員中不乏具專業背景及熟悉社會服務的人士，監事會負責確立房協的宗旨、願景、核心價值及企業原則，而執行委員會成員則負責制定政策，確保公司策略與機構宗旨及既定方針相符，並監察以行政總裁為首的管理層的工作表現。

▲ 房協每年會舉行集思會，收集房協委員就各項策略方案以至長遠發展的意見，集思廣益，為制定未來一年或更長遠的政策作參考。

「有關管治架構於去年經由獨立顧問進行檢討，確定其行之有效。」陳欽勉補充，房協每年亦會舉行跨部門的管理層分享會，讓同事直接了解機構的發展方向及年度重點工作，從而加強不同部門的協作交流，確保向着同一目標實踐機構理念。

鼓勵突破思維 採納創意達雙贏

在員工溝通方面，陳欽勉強調，管理層一向願意聆聽員工的意見，並樂於採納各項創新可行的構思，故特別設立「醒目獎」，嘉許發揮創意、提出實用建議改善工作流程或提升工作質量的員工或團隊，鼓勵大家為公司出謀獻策，營造團隊積極交流及分享的氛圍，推動員工與機構一同進步。

他舉例稱，早前房協推出的明華大廈「暫租住屋」項目，供合資格的公屋輪候家庭申請，協助居 於不適切房屋而又等待「上樓」的家庭，可即時改善居住環境，也讓這些正待重建單位不會空置數年，而這個善用現存房屋資源的雙贏方案，正是來自房協員工的建議。

提到疫情衝擊，陳欽勉直言，很高興房協通過考驗，當中有賴良好管理制度及團隊上下一心群策群力，特別在疫情嚴峻期間，房協迅速實施「業務緊急應對計劃」（BCP），安排大部分員工在家工作，以策安全之際，部門主管亦會與團隊保持緊密聯繫，向員工即時發放信息，並因應不同突發情況 作出工作安排，既能保障員工、住客及商戶的健康，也能繼續維持面向公眾的正常服務。

管理成效獲認同 續推多元房屋項目

對於在疫情下參與角逐是次優質管理獎，陳欽 勉喜見各部門同事積極為「備戰」而加強了溝通和合作，加上參考了不少以往得獎公司的成功經驗，從中亦了解到不同行業及企業的優質管理之道及優勢，令房協可集百家之所成，取長補短。「在參賽過程中，尤感欣喜是可與評判團及評審委員會進行交流，有助我們掌握優質管理的最新標準和發展方向，而評審團給予房協的評語及建議，更有助我們為持續提升管理水平制定合適的改善方案，令我們更有信心在未來為市民帶來更優質的房屋及相關服務。」

在現有的優質管理基礎上，陳欽勉展望，管理層未來會繼續與員工保持雙向溝通，使各項政策可有效落實，同時亦能持續構思並推出市民所想的住屋方案。「有鑑於資助出售房屋項目大受歡迎，房協目前有5個相關項目正進行規劃及建築工程，預計未來數年可提供逾5千個單位；此外，我們亦一直配合政府的房屋政策，現有25個項目正在規劃及興建，預期未來20年將可提供超過4萬個單位，當中近28,000個單位更可在10年內落成，冀與各界共同努力，讓市民皆能實現安居樂業的理想。」

▲ 行政總裁陳欽勉感謝所有員工一直謹守崗位、克盡己任，特別是於過去兩年充滿挑戰下仍然上下一心，盡心服務市民，令房協的工作獲得認同。



得獎感言

是次獲獎是對房協貫徹實行優質管理的認同和肯定，特別感謝歷屆監事會及執行委員會各委員、所有委員和同事、居民以至社會各界持份者的支持和意見。首次參賽便獲得獎項，對房協是很大的鼓勵，我們會繼續發揮「房屋實驗室」的角色，在現有的優秀成績上精益求精，在香港未來發展的新篇章作出 更大貢獻及發揮更多創意，以創造更多 宜居家園和構建共融社區。



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