【中大暴動案】5中大生暴動等罪成　判監4年9個月至4年11個月

▲ 被告准保釋後於傘陣下離開法庭。（資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，5名中大生被控暴動罪、使用蒙面物品等罪。經審訊後，5人被裁定暴動罪及違反《禁蒙面法》罪成，其中2人就管有攻擊性武器罪成。5名暴動罪成的中大生今（19日）於區域法院被判監4年9個月及4年11個月。

5名被告案發時均為中大生，依次為劉晉旭（22 歲）、符凱晴（23歲）、高梓斌（23 歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22 歲）。除符凱晴被判囚4年11個月外，其餘被告均被囚4年9個月。

各人早前均被裁定1項暴動罪、1項在非法集會中蒙面罪罪成。符及許另就1項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪罪成。

控方案情指，2019年11月11日，中大環迴東路和二號橋發生暴動，示威者共發動4次衝擊，警方施放多發催淚彈驅散，向前推進時拘捕5名被告，他們當時身穿黑衣及戴上面罩等示威物品。

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記者：梁錦麟