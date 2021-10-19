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【噪音問題】疑不滿樓上經常拉櫈跌重物滋擾　男子拿生果刀理論刺死鄰居

休閒消費 12:08 2021/10/19

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台灣一名男子疑不滿樓上發出噪音，用刀剌死鄰居。

鄰里間應互相體諒，避免發出噪音滋擾其他住戶。台灣一名男子因噪音問題，與樓上住戶引起爭執，雙方各自拿刀互相對罵，期間男子疑醉酒誤刺對方，鄰居送院後因失血過多傷重不治。警方其後以涉嫌殺人罪拘捕男住戶，案件仍在調查中。

涉案洪姓男子被警方拘捕。（影片截圖）

雙方拿刀爭執

綜合台媒報道，事發於本月17日在桃園市龜山區的一棟社區大樓，住在6樓的48歲洪姓男子，當日下午約2時，疑不滿7樓洪姓婦人和其兒子製造噪音，雙方先在露台互相對罵，其後陳婦持菜刀下樓理論，洪男亦拿出生果刀，在住所門前與對方爭執。

洪男疑因酒後情緒激動，一言不合下將刀刺入陳婦左背，陳婦負傷跑向電梯方向，但因失血過多倒地昏迷。洪男見狀嚇得立即將刀丟到地上，關上門躲在家中，未有報案。

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曾投訴樓上發出噪音

陳婦的兒子在聽到爭吵聲後，拿著木棍下樓查看，驚見媽媽倒在血泊中，遂馬上報案。救護人員到場後為陳婦進行急救，但她疑因左肺嚴重撕裂、大量出血導致創傷性氣胸，送院後傷重不治。

警方接報後在現場檢獲兩把刀，並以涉嫌殺人罪拘捕洪男。據報，洪男與其女友一個多月前搬入上址，曾投訴樓上經常拉椅子、搬動物品和跌重物發出震動及噪音。當局正就事件作進一步調查。

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責任編輯：王明芳

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