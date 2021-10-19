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【酒店下午茶】帝苑酒店夥日本美容品牌推美肌下午茶　送總值400元ALBION護膚體驗裝

休閒消費 12:47 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION，推出全新的「花果．美肌下午茶」，有多款鹹甜小食。(酒店提供)

踏入夏季及秋季的轉接期，面對天氣轉變，女生們要好好照顧皮膚。帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION，推出全新的「花果．美肌下午茶」，加入了多款美點，讓大家品嘗美食的同時又能護膚。

這個全新的下午茶，由餐廳越籍女廚師杜翠玲主理，特別運用了ALBION INFINESSE產品獨特的綠果花香氣，以其清爽的柑橘、綠草及青蘋果等水凝果香，以及柔和的茉莉花製作出全新甜品：朱古力慕絲配柑桔撻 ，細滑朱古力與清爽柑桔醬一拍即合；茉莉花茶果凍， 散發淡雅茶香的果凍，包裹原朵食用花，實屬「打咭」之選；青蘋果忌廉芝士慕絲， 以INFINESSE產品包裝作創作概念，甜品上放上小金球，更顯優雅。

甜品亦有餐廳受歡迎的芒果腸粉、焗葡萄乾鬆餅，配自家製的玫瑰花果醬及鮮奶油，及帝苑必食的蝴蝶酥。

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鹹點亦同樣精采，香蒜牛油燒大蝦香氣撲鼻，讓人垂涎欲滴。另外亦有越南地道小吃香脆西貢春卷、越式蒸粉包及櫻花蝦扎肉越南青木瓜沙律，每位食客更可選迷你越式生熟牛肉河或蝦頭油海鮮番茄湯米線越式雞絲湯河，滿載越式滋味。

品嘗美食之餘更可配搭一杯心水飲品，可以選擇越式特飲如香濃越南滴漏咖啡或越式椰子三重奏等。

現凡惠顧下午茶更可獲贈ALBION的INFINESSE賦活彈力系列體驗裝一份，總值為400元，包括賦活彈力炭感潔面泡沫、賦活彈力緊緻滲透乳S、賦活彈力緊緻柔膚水S、賦活彈力輪廓緊緻精華液S各一枝，及綿柔化妝棉一包。使用後，顯著提升肌膚緊緻度，從肌底湧現豐滿彈性，煥變五官線條。禮物數量有限，送完即止。

此外，享用下午茶後可憑體驗裝內的邀請卡，親臨崇光百貨尖沙咀店作免費皮膚分析測試，以及額外獲得ALBION皇牌兩大神水體驗套裝一份。

Le Soleil越南餐廳的「花果．美肌下午茶」由即日至12月12日，每天下午3時至5時30分供應，港幣628元/兩位用(另加一服務費)。 

Le Soleil越南餐廳

地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓
訂座電話：2733 2033

記者：招美寶

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